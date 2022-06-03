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Названы плохие привычки перед сном, которые принесут в дом беду и проблемы с деньгами

3 июня 2022, 23:16

Что нельзя делать ночью, чтобы не привлечь в дом неприятности.

приметы для дома
Что нельзя делать перед сном приметы / pixabay

Каждый из нас верит в приметы, которые пришли еще издавна. Многие соблюдают и стараются не повторять ошибок, чтобы в дом не впустить беду.

Вечером нельзя выносить мусор и считать деньги, чтобы не выбросить всю удачу.

Эксперты назвали три важные приметы, которые нельзя совершать ночью.

Нельзя оставлять на ночь все выстиранное белье на улице, чтобы оно не собирало негативную энергию злых сил. Также нежелательно стирать после восьми вечера.

Нельзя поздно ночью стричь волосы, ногти и бриться. Это касается как мужчин, так и женщин. Тех, кто нарушил запрет ожидают проблемы в личной жизни.

Перед тем, как ложиться спать, следует убрать из спальни растения-вампиры. Например, такой является монстера. Сон в одной комнате с ней грозит усталостью и плохим самочувствием утром.

Выходить из дома в полночь нельзя. Дождитесь часа ночи.

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