Названы опасные свойства овсянки

Овсянка может навредить здоровью / unsplash.com

Овсянка считается здоровым продуктом питания. Но и в ней есть опасные свойства.

По данным портала HealthLine, в ней могут быть подсластители. Это касается продукта быстрого приготовления, в который часто добавляют 10-12 г сахара на порцию менее 200 калорий.

Кроме того, овсянка может вызвать вздутие живота. В первую очередь, у людей с повышенной чувствительностью стенок желудка.

Также овсянка загрязнена глютеном. Это белок, содержащийся в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Он препятствует пищеварительным ферментам в кишечнике.

Большая порция овсянки, даже с низким содержанием сахара, может спровоцировать скачок сахара в крови и вызвать медленное опорожнение желудка. Это станет проблемой для диабетиков.

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Вместе с этим, переизбыток овсянки, а именно больше одной порции ежедневно, также может спровоцировать дефицит кальция, так как в ней содержится фитиновая кислота. А она затормаживает усвоение кальция в кишечнике.

Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.

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