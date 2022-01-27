Названы опасные свойства овсянки

Овсянку нельзя есть в большом количестве.
Овсянка считается здоровым продуктом питания. Но и в ней есть опасные свойства.
По данным портала HealthLine, в ней могут быть подсластители. Это касается продукта быстрого приготовления, в который часто добавляют 10-12 г сахара на порцию менее 200 калорий.
Кроме того, овсянка может вызвать вздутие живота. В первую очередь, у людей с повышенной чувствительностью стенок желудка.
Также овсянка загрязнена глютеном. Это белок, содержащийся в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Он препятствует пищеварительным ферментам в кишечнике.
Большая порция овсянки, даже с низким содержанием сахара, может спровоцировать скачок сахара в крови и вызвать медленное опорожнение желудка. Это станет проблемой для диабетиков.
Вместе с этим, переизбыток овсянки, а именно больше одной порции ежедневно, также может спровоцировать дефицит кальция, так как в ней содержится фитиновая кислота. А она затормаживает усвоение кальция в кишечнике.
Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
Читайте также:
- Диетолог объяснила, кому нельзя есть овсянку
- Врач рассказала, чем опасна овсянка для организма
- Чем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак
- Ученые нашли необычную и полезную замену овсянке
- Овсянка с тыквой: диетолог раскрыла, кому полезно есть такую кашу
- На скорую руку и очень полезно: диетолог поделилась самым здоровым способом приготовления овсянки