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Названы напитки, которые могут заставить мозг чувствовать голод

12 октября 2021, 13:56

Вариант диеты с почти нулевым содержанием калорий может показаться привлекательным вариантом.

Напитки
Напитки / ua.depositphotos.com

В банке популярного газированного напитка содержится 140 калорий, а в пластиковой бутылке - 240 калорий.

Для людей, которые хотят похудеть, но любят колу или другие высококалорийные безалкогольные напитки с сахаром, вариант диеты с почти нулевым содержанием калорий может показаться привлекательным вариантом.

Однако новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, предполагает, что напитки, содержащие низкокалорийные искусственные подсластители, могут быть не так полезны для похудания, как многие предполагают, пишет Medical News Today.

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Исследование показало, что непитательный подсластитель (NNS) сукралоза, который входит в состав многих диетических напитков, увеличивает тягу к еде у женщин и людей с ожирением по сравнению с напитками, содержащими сахарозу, натуральный сахар.

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Сукралоза, также известная под торговой маркой Splenda, входит во многие диетические напитки. Последний опубликованный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) список одобренных искусственных подсластителей включает сукралозу, сахарин, аспартам, ацесульфам калия (Ace-K), неотам и адвант.

Исследования показывают, что более 40% взрослого населения США употребляют диетические газированные напитки с подслащенными NNS, чтобы удовлетворить тягу к сладкому без потери калорий.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network OpenTrusted Source.

Безопасны ли искусственные подсластители?

"Есть разногласия по поводу использования искусственных подсластителей, потому что многие люди используют их для похудания", - говорит Кэтлин Пейдж, доктор медицины, старший исследователь исследования.

"В то время как некоторые исследования показывают, что они могут быть полезны, другие показывают, что они могут способствовать увеличению веса, диабету 2 типа,

Сравнение NNS и сахарных напитков

Исследователи набрали 74 добровольца-правшей, не курящих, со стабильным весом. Они были в возрасте 18–35 лет, из них 58% составляли женщины. Ни у кого из этих людей не было текущего медицинского диагноза или в анамнезе расстройств пищевого поведения, диабета или употребления запрещенных наркотиков.

Каждый участник посетил три экспериментальных сессии с исследователями, голодая всю ночь до прибытия.

Когорта включала относительно равномерное количество людей со здоровым весом, избыточным весом и ожирением. Это позволило исследователям выявить возможные различия в том, как их тела реагировали на NNS.

Во время сеанса каждый человек потреблял 300 миллилитров подслащенного напитка NNS, напитка с сахаром или, в качестве контроля, воды.

После того, как каждый участник выпил свой напиток, исследователи представили им фотографии высококалорийных продуктов и использовали функциональные МРТ (фМРТ) для записи активности в областях их мозга, связанных с аппетитом и тягой к еде.

Исследователи также контролировали уровень сахара в крови участников, инсулина и метаболических гормонов.

Наконец, в конце каждого сеанса исследователи предлагали участникам буфет с закусками и записывали количество еды, потребляемой каждым человеком.

Неожиданный голод

Сканирование и анализ крови выявили три важных эффекта, которые предполагают, что напитки с NNS-сладостями могут затруднить ограничение потребления калорий.

Сканирование с помощью фМРТ показало, что среди женщин и лиц с ожирением потребление подслащенных напитков NNS приводит к большей активности в областях мозга, связанных с аппетитом и тягой, чем употребление сахарозосодержащего напитка.

Было отмечено снижение уровня метаболических гормонов, которые сигнализируют о насыщении после употребления подслащенных напитков NNS, по сравнению с напитками, содержащими сахарозу.

После употребления подслащенных напитков женщины, хотя и не мужчины, ели больше закусок в буфете в конце сеанса.

Об исследовании Рутенштейн сказал:

"Были предыдущие исследования, которые показали пагубное влияние искусственных подсластителей, и это исследование усиливает предыдущие результаты. Это исследование было рандомизированным перекрестным испытанием, которое показало более высокую реакцию нервной системы на непитательные подсластители".

"Наш мозг умен, и его невозможно обмануть; когда он видит, что вы употребляете еду или напиток с очень сладким вкусом, но без калорий, чтобы это компенсировать, он ищет калорийную пищу на основе сахара, чтобы компенсировать это".

Хотя доктор Пейдж отмечает, что участники исследования могли быть более голодными, чем обычно, из-за голодания перед сессией, она говорит: и другие нарушения обмена веществ. В нашем исследовании были изучены различные группы населения, чтобы выявить некоторые причины этих противоречивых результатов".

По словам исследователей, безопасность искусственных подсластителей остается неясной.

Мишель Рутенштейн, кардиолог-диетолог и владелица компании Completely Nourished, сказала Medical News Today:

"Мы знаем, что регулярное употребление искусственно подслащенных напитков связано с повышенным риском инсульта и сердечных приступов. Вероятно, это связано с отрицательное влияние искусственно подслащенных напитков на факторы риска сердечных приступов и инсультов, включая диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и увеличение веса".

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