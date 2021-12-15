УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Названы идеальные продукты для щитовидной железы

15 декабря 2021, 03:49

Для нормальной работы щитовидки необходим йод. Если его будет недостаточно, то грозят проблемы со здоровьем. Продукты, содержащие йод, найдутся на каждой кухне.

продукты
Врач назвала лучшие продукты для нормальной работы щитовидной железы / pixabay

Йод – очень важный микроэлемент, который принимает участие в производстве гормона щитовидной железы – тироксина. Именно от этого гормона зависит работа нашей нервной системы, эмоциональное состояние и психологическое здоровье. Кроме того, тироксин регулирует теплообмен в организме, деление и рост клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Если йода не хватает, то это становится проблемой - щитовидная железа вырабатывает мало тироксина. Такое состояние называется гипотиреозом или йододефицитом.

Что будет при недостатке йода в организме

Человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, слабеет иммунитет.

Могут появиться проблемы с сердцем и сосудами: аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови.

Йододефицит скажется и на весе. Так как тироксина мало для того, чтобы процесс расхода энергии шел нормальным путем, поэтому она откладывается в виде жировых запасов.

Реклама

Если не пополнять запасы йода в организме, то ткани щитовидной железы начинают разрастаться. Такое увеличение щитовидной железы называют зобом.

Сколько надо йода в день

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120 до 150 мкг йода в сутки ежедневно.

Как можно пополнять запасы йода в организме

Продукты, содержащие йод, найдутся на каждой кухне. Самые оптимальные из них назвала врач-диетолог Ирина Рыль, передает РИА Новости.

"Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод. Его мы можем получить из морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, фейхоа, хурмы, грецких орехов", — рассказала врач.

"Для нормальной выработки гормонов необходим тирозин. Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — бразильский орех", — добавила диетолог.

Читайте также:

viber
здоровье диетолог йод щитовидная железа
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолоданииВрежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолодании Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиГороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньги Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыГороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюры Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночьКак встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного ТиграЧто подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
04:43

Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения

04:22

Как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут

03:49

Названы идеальные продукты для щитовидной железы

03:15

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

02:47

Украинское молоко – одно из самых дорогих в Европе: почему на "молочку" растет ценаВидео

Реклама
02:33

Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы

02:14

Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара

01:45

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

01:17

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

00:51

Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

14 декабря, вторник
23:54

В Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник, много пострадавших

23:24

Вскоре две страны станут членами Евросоюза - СМИ

23:13

Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолоданиеВидео

22:58

Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатствоВидео

22:47

В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораториюВидео

22:10

Спецоперация под Киевом: подробности штурма квартиры со стрелком

21:47

Полная катастрофа: Андрей Богдан считает, что Байден "троллит" Украину после встречи с ПутинымВидео

21:32

Эксперт посоветовала, как продукты лучше всего есть при простуде

21:13

В Турции после употребления "гремучей смеси" скончался украинский моряк

Реклама
21:11

Больше 2000 гривен: во сколько украинцам обойдется скромный стол на Новый год 2022Видео

21:11

Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной

21:01

Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата

20:56

Украина не останется сама в случае вторжения России - Резников

20:51

"Врезался и скрылся": супруга известного украинского ведущего попала в ДТП

20:38

Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочкаВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные переменыВидео

20:30

Зеленский встретится с генсеком НАТО в БрюсселеВидео

20:20

"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФ

20:20

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФотоВидео

20:12

В Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинкуВидео

20:10

В Черкассах иностранец избил и пырнул подростка ножом в живот, но избежал тюрьмы

20:00

Масштабное ДТП в Луцке: врачи борются за жизнь женщины, а ее сын начал заикатьсяВидео

19:39

В России отреагировали на санкции против ЧВК "Вагнер"

19:38

Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с ЗеленскимВидео

19:29

Одиночество Путинамнение

19:00

"Снежка-Украина" награждена как "Добросовестный налогоплательщик – 2020" новости компании

18:56

Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военногоВидео

18:42

Издевался над несовершеннолетними и снимал на видео: в Чернигове будут судить серийного насильника

18:35

Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизниВидео

Реклама
18:23

Неизвестная болезнь забрала почти сотню жизней в Африке: ВОЗ сообщает первые подробности

18:01

Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один уколВидео

17:55

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартируВидео

17:31

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

17:10

"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

16:54

Северный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареВидео

16:48

Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером ГерманииВидео

16:43

Более 500 км дорог за год: на Днепропетровщине подводят итоги "Большой стройки"

16:35

Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагонеВидео

16:26

Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять