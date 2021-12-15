Названы идеальные продукты для щитовидной железы

Врач назвала лучшие продукты для нормальной работы щитовидной железы / pixabay

Йод – очень важный микроэлемент, который принимает участие в производстве гормона щитовидной железы – тироксина. Именно от этого гормона зависит работа нашей нервной системы, эмоциональное состояние и психологическое здоровье. Кроме того, тироксин регулирует теплообмен в организме, деление и рост клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Если йода не хватает, то это становится проблемой - щитовидная железа вырабатывает мало тироксина. Такое состояние называется гипотиреозом или йододефицитом.

Что будет при недостатке йода в организме

Человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, слабеет иммунитет.

Могут появиться проблемы с сердцем и сосудами: аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови.

Йододефицит скажется и на весе. Так как тироксина мало для того, чтобы процесс расхода энергии шел нормальным путем, поэтому она откладывается в виде жировых запасов.

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Если не пополнять запасы йода в организме, то ткани щитовидной железы начинают разрастаться. Такое увеличение щитовидной железы называют зобом.

Сколько надо йода в день

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120 до 150 мкг йода в сутки ежедневно.

Как можно пополнять запасы йода в организме

Продукты, содержащие йод, найдутся на каждой кухне. Самые оптимальные из них назвала врач-диетолог Ирина Рыль, передает РИА Новости.

"Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод. Его мы можем получить из морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, фейхоа, хурмы, грецких орехов", — рассказала врач.

"Для нормальной выработки гормонов необходим тирозин. Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — бразильский орех", — добавила диетолог.

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