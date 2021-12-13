Названы главные экономические риски-22022: в ТОП попала Украина

Большинство аналитиков ожидают восстановление мировой экономики в 2022 году. Однако, отмечает издание, существует ряд рисков, которые могут помешать росту.
Аналитики назвали главные экономические риски мира в 2022 году, сообщает сегодня издание Bloomberg.
Среди главных рисков в мире журналисты называют:
- конфликт Украины и России,
- распространение штамма коронавируса Омикрон
- ситуация в Китае.
Большинство аналитиков ожидают восстановление мировой экономики в 2022 году. Однако, отмечает издание, существует ряд рисков, которые могут помешать росту.
В качестве одного из таких факторов агентство называет конфликт Украины и России. В случае обострения ситуации может произойти рост цен на газ.
Омикрон и мировая экономика
Аналитики также считают, что если штамм коронавируса Омикрон окажется более заразным и вызовет увеличение летальных исходов, то это тоже негативно скажется на мировой экономике. По оценкам экспертов, введение жестких ограничений даже на три месяца может замедлить экономический рост в 2022 году на 4,2%.
Среди других факторов, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику аналитики называют изменение климата, вызывающее разрушительные погодные явления. А это может оказать влияние на цены на продукты питания.
Риски инфляции и ставка ФРС
Агентство также отмечает угрозу резкого скачка инфляции. По данным издания, в начале 2021 года считалось, что рост цен в США не превысит 2%, однако уже сейчас этот показатель близок к 7%.
Ожидается, что в 2022 году Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить базовую процентную ставку. Такие действия регулятора могут негативно сказаться на развивающихся рынках. Среди стран, которые могут быть подвержены такому риску в следующем году, агентств выделяется Аргентину, Бразилию, Южноафриканскую республику, Турцию и Египет.
Переговоры Байдена и Путина
Разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря по видеосвязи. Переговоры сторон прошли на фоне концентрации российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в якобы угрозах НАТО кордонам РФ.
В Белом доме по итогам переговоров сделали заявление о том, что Байден предупредил Путина о применении Штатами решительных мер в отношении Москвы в случае военного вторжения России в Украину.
Глава США Джо Байден выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призывал урегулировать ситуацию с войсками вокруг государства при помощи дипломатии.
Также по итогам разговора Байдена и Путина выяснилось, что США намерены предоставить Киеву дополнительную военную помощь. При этом Вашингтон не готов гарантировать Москве невступление Украины в НАТО.
Читайте также:
- Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку
- Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко
- Экономике "мелких лавочников" энергетика не нужна
- В правительстве рассказали, как 1000 гривен за вакцинацию помогут экономике