Названы главные экономические риски-22022: в ТОП попала Украина

Главные экономические риски 2022 года / ua.depositphotos.com

Аналитики назвали главные экономические риски мира в 2022 году, сообщает сегодня издание Bloomberg.

Среди главных рисков в мире журналисты называют:

конфликт Украины и России,

распространение штамма коронавируса Омикрон

ситуация в Китае.

Большинство аналитиков ожидают восстановление мировой экономики в 2022 году. Однако, отмечает издание, существует ряд рисков, которые могут помешать росту.

В качестве одного из таких факторов агентство называет конфликт Украины и России. В случае обострения ситуации может произойти рост цен на газ.

Омикрон и мировая экономика

Аналитики также считают, что если штамм коронавируса Омикрон окажется более заразным и вызовет увеличение летальных исходов, то это тоже негативно скажется на мировой экономике. По оценкам экспертов, введение жестких ограничений даже на три месяца может замедлить экономический рост в 2022 году на 4,2%.

Реклама

Среди других факторов, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику аналитики называют изменение климата, вызывающее разрушительные погодные явления. А это может оказать влияние на цены на продукты питания.

Риски инфляции и ставка ФРС

Агентство также отмечает угрозу резкого скачка инфляции. По данным издания, в начале 2021 года считалось, что рост цен в США не превысит 2%, однако уже сейчас этот показатель близок к 7%.

Ожидается, что в 2022 году Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить базовую процентную ставку. Такие действия регулятора могут негативно сказаться на развивающихся рынках. Среди стран, которые могут быть подвержены такому риску в следующем году, агентств выделяется Аргентину, Бразилию, Южноафриканскую республику, Турцию и Египет.

Переговоры Байдена и Путина

Разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря по видеосвязи. Переговоры сторон прошли на фоне концентрации российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в якобы угрозах НАТО кордонам РФ.

В Белом доме по итогам переговоров сделали заявление о том, что Байден предупредил Путина о применении Штатами решительных мер в отношении Москвы в случае военного вторжения России в Украину.

Глава США Джо Байден выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призывал урегулировать ситуацию с войсками вокруг государства при помощи дипломатии.

Также по итогам разговора Байдена и Путина выяснилось, что США намерены предоставить Киеву дополнительную военную помощь. При этом Вашингтон не готов гарантировать Москве невступление Украины в НАТО.

Читайте также: