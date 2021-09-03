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Названы девять хронических болезней, которые снижают эффективность вакцинации от коронавируса

3 сентября 2021, 23:33

Это одно из крупнейших в мире исследований вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом после SARS-CoV-2.

коронавирус
Исследование Octave - многоцентровое исследование в масштабах всей Великобритании/ Daniel Foster / flickr.com/

Эффективность вакцин COVID-19 снова была поставлена ​​под сомнение, поскольку новое исследование показало, что они защищают клинически уязвимых менее здоровых реципиентов.

Люди с такими заболеваниями, как рак крови, заболевание печени и воспалительный артрит, с меньшей вероятностью будут защищены от вакцин.

Исследование Octave - многоцентровое исследование в масштабах всей Великобритании, проводимое Университетом Глазго и координируемое отделом клинических исследований Великобритании по исследованию рака Университета Бирмингема - оценивает иммунный ответ на вакцинацию COVID-19 у пациентов с иммуноопосредованным воспалительные заболевания, пишет Express.co.uk.

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Это одно из крупнейших в мире исследований вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом после SARS-CoV-2.

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Octave также использовал различные современные иммунные тесты, проведенные на образцах крови, взятых до и / или после вакцинации COVID-19, примерно у 600 человек, набранных по всей Великобритании. Ранние данные показывают, что у 40 процентов людей в изученных группах пациентов развился низкий серологический иммунный ответ после двух вакцин против SARS-CoV-2.

Первоначальные данные показывают, что примерно у 11 процентов пациентов с ослабленным иммунитетом не вырабатываются какие-либо антитела через 4 недели после введения двух вакцин. Неспособность генерировать антитела чаще встречается у некоторых конкретных подгрупп пациентов; в частности, у пациентов с ANCA-ассоциированным васкулитом, получавших лечение ритуксимабом.

Каждый десятый человек с ослабленной иммунной системой вообще не вырабатывал никаких антител, в то время как у 40 процентов было обнаружено меньше антител, чем у людей без основных заболеваний.

Октав обнаружил, что количество пациентов с более низкими уровнями антител в когорте заболеваний по сравнению с исходным уровнем для здоровых реципиентов составляло:

  • Пациенты с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (ANCA), ассоциированными с васкулитом (AAV) (группа заболеваний, характеризующихся разрушением и воспалением мелких сосудов), которые лечатся ритуксимабом - 90 процентов
  • Люди с воспалительным артритом - 54 процента.
  • Те, кто проходит гемодиализ (самый распространенный вид диализа - процедура удаления продуктов жизнедеятельности и лишней жидкости из крови, когда почки перестают работать должным образом) - 21 процент
  • На гемодиализе, получающих иммуносупрессивную терапию - 42 процента.
  • Лица с заболеваниями печени (печени) - 51 процент
  • Больные солидным раком - 17 процентовТе, у кого гематологические злокачественные новообразования (рак крови) - 39 процентов
  • Те, кто перенес трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (трансплантацию костного мозга) - 33 процента.

Директор отдела клинических испытаний Великобритании по исследованию рака при Университете Бирмингема, профессор Пэм Кернс сказала об этом следе: "Значительному количеству людей в Великобритании было рекомендовано защищаться, потому что у них есть состояния или длительные заболевания, которые подвергают их большему риску тяжелого заболевания. болезнь и смерть от COVID-19.

"Быстрая разработка вакцин против COVID-19 явилась важным шагом вперед в борьбе с этой глобальной пандемией, и люди с наибольшим клиническим риском были одними из первых в Великобритании, которым их предложили".

Профессор Кернс пришел к выводу, что: "Хотя мы знаем, что вакцины от COVID-19 очень эффективны для здоровых людей, остаются вопросы о том, насколько они эффективны в защите хронических больных".

Она также пояснила, что эти предварительные результаты помогут властям принять решение о том, как дальше вакцинировать клинически уязвимых людей.

39% пациентов с раком крови имели более низкий уровень восстановления антител в ходе исследования. Кэролайн Донохью, старший специалист по научным знаниям и коммуникациям в организации по исследованию рака крови, Myeloma UK, сказала Daily Express: "Данные неизменно показывают, что некоторые пациенты с миеломой, особенно получающие лечение, не реагируют также на вакцины COVID-19 с у некоторых пациентов вырабатывается заметно более низкий уровень антител или даже отсутствие антител в ответ на вакцины.

"В результате многие пациенты с миеломой все еще живут в подвешенном состоянии, не зная, помогают ли вакцины защитить их от COVID-19. Иметь эти данные об иммунном ответе на первую и вторую дозу вакцины при иммунодефиците - это фантастика.

"Это ясно показывает, что у пациентов с ослабленным иммунитетом наблюдается усиление иммунного ответа от первой дозы ко второй. Это говорит о том, что пациенты могут получить пользу от третьей дозы и ревакцинации, и почему данные сыграли большую роль в решении JCVI рекомендовать третью первичную дозу вакцины для этой группы ".

Новое исследование под названием Octave Duo было запущено, чтобы выяснить, имеет ли третья бустерная инъекция какое-то значение для тех, для кого вакцины менее эффективны.

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