Названы 7 продуктов, от которых нужно отказаться перед сном

Какие продукты нельзя есть перед сном / goodfon.ru

Не есть перед сном — это важное правило почти каждого диетического рациона. Такой запрет базируется на том, что вся пища, съеденная на ночь, превратится в жир.

По мнению диетологов, правильный ужин и легкий вечерний перекус не навредит, а даже поможет в похудении. Но стоит знать, какие продукты можно есть перед сном, а какие нет. И вот 7 продуктов, от которых точно стоит отказаться перед сном.

Злаки. Лучшее время для употребления злаков – утро, их не стоит есть на ужин из-за большого количества сахара в них, который спровоцирует всплеск глюкозы.

Мороженое. Если мороженое не домашнее – от него лучше отказаться перед сном, оно очень калорийное, в нем много сахара. Но, даже если оно домашнее – съешьте его лучше в первой половине дня.

Сырые овощи. Овощи нужно есть в первой и второй половине дня, но не перед сном, так как они могут стать причиной вздутия.

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Смузи. Смузи – вкуснейший вариант перекуса, но не перед сном. Так как их основа – овощи, фрукты, которые будут долго перевариваться и эти – перегрузят желудок.

Острая пища. Приправленная еда повысит кислотность желудка и поднимет сердечное давление, поэтому на ночь ее категорически не стоит есть.

Арбуз. Это очень вкусный и полезный продукт, но слишком мочегонный, лучше всего есть его – в первой и второй половине дня и даже – утром. Если вы будете есть этот фрукт на ночь, на утро получите еще и отеки.

Мясо. Тяжелый продукт, который совершенно не стоит есть перед сном. Таким образом вы не дадите шанс вашему желудку ночью отдыхать. В результате получите: плохой сон, плохое самочувствие утром и даже изжогу.

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