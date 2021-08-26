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Названы 5 вещей, которые всегда будут в моде

26 августа 2021, 13:02

Именно эти вещи покорили не только своей универсальностью, но и тем, что они подходят практически для любого типа фигуры.

Модные тренды 2021-2022 / ua.depositphotos.com

Каждый год модные дизайнеры по всему миру предлагают нам новинки и тренды, но есть всего несколько вещей, который из моды не выйду долгие годы.

По мнению дизайнеров - тренч, туфли лодочки, джинсы прямого кроя, классическое черное платье, и белая рубашка - будут долгие годы в тренде, и можно инвестировать в свой гардероб именно эти вещи.

Прямые джинсы классического голубого цвета и белая рубашка уже давно есть в гардеробе каждой девушки. Именно эти вещи покорили не только своей универсальностью, но и тем, что они подходят практически для любого типа фигуры. Белая рубашка пригодится как для офиса, так и для долгих прогулок.

Модные джинсы и рубака / ua.depositphotos.com

Тренч уже давно является базой гардероба, и на протяжении длительного времени остается на пике популярности. В каждом новом сезоне эта вещь снова и снова оказывается в списке трендовых.

Модный тренч на осень / ua.depositphotos.com

Маленькое черное платье – есть в шкафу практически у каждой женщины. Этот модный тренд уже давно является приоритетом у дизайнеров, и в новом сезоне не исключение. Черное платье из трикотажа или плотного хлопка является

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Лодочки - это те туфли, которые можно увидеть у самых почитаемых модниц. Причем с каждым годом они видоизменяются, но не теряют своей актуальности. Модные стилисты и дизайнеры рекомендуют безусловно - черные и бежевые лодочки на каждый день, и каблук должен быть средним. По прогнозу - такие лодочки не выйдут из моды еще лет 10.

Модные туфли 2021-2022 / ua.depositphotos.com

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