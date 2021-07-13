Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее

Какие привычки быстрее старят кожу

Если вы выглядите старше своих лет, стоит пересмотреть свой образ жизни. Эксперты говорят, что стоит обязательно избавиться от некоторых вредных привычек.

Вы смотрите телевизор более 5-6 часов в день. Ученые уже давно знают, что каждый час, проведенный перед телевизором, отнимает жизнь. Для организма сидячее положение считается своеобразным стрессом, и он начинает запасаться сахаром. Как итог, вы набираете лишние килограммы, не переедая.

Много сладкого. Сладости сказываются как на нашей фигуре, так и на лице. Помните, что каждый кусочек торта делает кожу менее упругой.

Мало спите. Старайтесь спать не менее 5 часов в сутки, а иначе круги под глазами станут вашими верными спутниками надолго. Оптимальная продолжительность сна – 7-8 часов в сутки. Помните, что отсутствие отдыха влияет и на вашу работоспособность, вы становитесь рассеянным и невнимательным, говорят специалисты.

Злоупотребляете косметикой. Декоративная косметика имеет свойство забивать поры, не давать коже дышать. Из-за этого она стареет быстрее. Обратите внимание и на средства, содержащие спирт, они раньше времени обезвоживают кожу, что приводит к старению.

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Находитесь в помещении с повышенной температурой. Особенно актуальна эта проблема в холодное время года, когда везде работает отопительная техника, которая не только дает тепло, но и сушит воздух. Поставьте рядом с радиатором емкость с водой, тогда влага будет испаряться оттуда, а не с вашего лица.

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