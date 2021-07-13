УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее

13 июля 2021, 23:45
Прослушать новость
Остановить

Для организма сидячее положение считается своеобразным стрессом, что приводит к вредной привычке.

Какие привычки быстрее старят кожу

Если вы выглядите старше своих лет, стоит пересмотреть свой образ жизни. Эксперты говорят, что стоит обязательно избавиться от некоторых вредных привычек.

Вы смотрите телевизор более 5-6 часов в день. Ученые уже давно знают, что каждый час, проведенный перед телевизором, отнимает жизнь. Для организма сидячее положение считается своеобразным стрессом, и он начинает запасаться сахаром. Как итог, вы набираете лишние килограммы, не переедая.

Много сладкого. Сладости сказываются как на нашей фигуре, так и на лице. Помните, что каждый кусочек торта делает кожу менее упругой.

Мало спите. Старайтесь спать не менее 5 часов в сутки, а иначе круги под глазами станут вашими верными спутниками надолго. Оптимальная продолжительность сна – 7-8 часов в сутки. Помните, что отсутствие отдыха влияет и на вашу работоспособность, вы становитесь рассеянным и невнимательным, говорят специалисты.

Злоупотребляете косметикой. Декоративная косметика имеет свойство забивать поры, не давать коже дышать. Из-за этого она стареет быстрее. Обратите внимание и на средства, содержащие спирт, они раньше времени обезвоживают кожу, что приводит к старению.

Реклама

Находитесь в помещении с повышенной температурой. Особенно актуальна эта проблема в холодное время года, когда везде работает отопительная техника, которая не только дает тепло, но и сушит воздух. Поставьте рядом с радиатором емкость с водой, тогда влага будет испаряться оттуда, а не с вашего лица.

Читайте такжеНазваны 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова

здоровье привычки вредные привычки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и ПавлаПриметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчикаВера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осеньюДва "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью Путин признался, что намерен идти до конца в УкраинеПутин признался, что намерен идти до конца в Украине Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит головаНазваны 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова

Последние новости

00:50

Можно ли умереть от арбуза: чем опасны ранние арбузы и кому они вообще противопоказаны

00:20

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

00:07

Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину Видео

13 июля, вторник
23:56

Приметы на 14 июля: что нельзя делать Видео

23:45

Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее Видео

Реклама
23:22

Очки или линзы: плюсы и минусы для здоровья глаз Видео

23:19

Инфекционист назвал опасную особенность штамма Дельта Видео

23:07

Названы соусы, которые повышают давление Видео

23:06

Не послушались родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев-подростков

23:03

Украинцев предупредили о серьезных последствиях для урожая из-за жары +40

22:44

На Житомирщине в заброшенном здании нашли тело подростка: полиция предполагает, что его убили Видео

22:21

Ребенка моментально парализовало: в Ужгороде с перил набережной на берег реки упал школьник Видео

22:06

Скончался бывший муж Аллы Пугачевой Видео

21:57

"Начинается грандиозный шухер": решение Авакова уйти в отставку наделало шума в Сети

21:27

Депутаты провалили голосование по легализации медицинского каннабиса Видео

21:07

Убил и спрятал в колодце: в Днепре мужчина до смерти избил свою знакомую

20:49

"Иду на жертву": Монастырский согласился возглавить МВД вместо Авакова Видео

20:33

"Вслед за свом министром": советник Авакова сделал заявление об отставке Видео

20:11

Гороскоп на 14 июля 2021 всех знаков Зодиака: покровительство доброй силы и потеря денег Видео

20:09

"Все у людей поломало": на курорте в Одессе пилот вертолета снес палаточный городок отдыхающих Видео

Реклама
20:09

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

19:50

Зеленский назвал кандидата на должность Авакова Видео

19:45

Как прожить дольше: закуска, обладающая "защитным эффектом" от рака Видео

19:35

Почему Банковая может наломать дров с увольнением Авакова мнение

19:27

Зверское убийство: на Киевщине врач зарезал случайного прохожего Видео

19:26

СМИ назвали кандидатов на должность Авакова и рассказали об отставке еще двух министров Видео

19:06

"Жизнь на волоске": полковник учил детей отбирать оружие и прострелил ребенку половину органов Видео

19:00

Сепсис: что это такое и как он убивает Видео

18:35

У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии

18:20

Арсен Аваков официально подал в отставку

18:00

Мать с двумя детьми выгоняли из железнодорожного вокзала в Запорожье: всему виной дети - они спали Видео

17:56

"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине Видео

17:54

Чего ни в коем случае нельзя заказывать в Макдональдс: закуски и напитки Видео

17:48

Руками Меркель Россия прокладывает себе путь к Украине мнение

17:46

Выступающая за натуральность и естественную красоту Руслана обколола губы филлером

17:17

Джессика из Холостяка нашла себе парня и показала совместные фото

17:06

США устроят крах Северного потока-2: в Нафтогазе назвали сценарий провала газовых планов России

17:02

Фейки Порошенко и оды Зеленскому: Мендель опубликовала новый фрагмент своей книги

17:00

Суд наложил арест на имущество Козака Видео

16:49

В Харькове скончался младенец из-за детской смеси: мать удивила поступком Видео

Реклама
16:37

Скандал в Запорожье: директор школы обвинила родителей в краже ковра, купленного за их деньги

16:33

Завершились съемки Русалочки с темнокожей актрисой Холли Бэйли

15:59

СМИ объявили о заседании Рады по отставке Авакова

15:56

В Святогорске по программе "Большая стройка" откроют госпиталь для реабилитации военных

15:55

Моргенштерн полностью оправдался за пропаганду наркотиков в песнях

15:55

Тарифы на тепло в Украине резко взлетят: сколько будем платить Видео

15:40

"Это не только собственность России": Зеленский сделал громкое заявление Видео

15:30

Милое видео: на курорте в Одессе мужчина спас птичку от жары и стал звездой Видео

15:12

В Украине отменяется учеба в старших классах: что делать родителям

15:04

Битва на Троещине: в Киеве смешно подрались велосипедист и водитель грузовика Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять