Названы 5 опасных вещей, которые нельзя фотографировать

Какие старые фотографии приносят неудачи / ua.depositphotos.com

Личные фотографии человека имеют невероятно мощную энергетику и накапливают в себе много эмоций. Но есть вещи, с которыми нельзя фотографироваться. Как объясняют биоэнергетики, они могут навредить вам и моментально это ощутите на себе.

Мы расскажем, с какими вещами нельзя фотографироваться, чтобы не упустить удачу и не навредить здоровью.

Древние руины, развалины, старые и заброшенные дома несут в себе мощную отрицательную энергетику. Возле таких объектов нельзя фотографироваться, чтобы не навлечь на себя неприятности. Если в вашем доме уже имеются такие фотокарточки, то вынесите их и храните в нежилом помещении (чердаке, кладовке или гараже). Чтобы не навредить вашему финансовому благополучию, не ставьте такие фотографии на видное место.

Многие знают, что нельзя фотографировать спящих людей. Это касается и маленьких детей, и взрослых. В этот момент человек не видит происходящего и его биополе очень сильно может пострадать, что приведет к большим проблемам со здоровьем.

Сейчас очень популярны стали фотографии в отражении зеркал. Зеркала являются магнитом бедности, которые накапливают в себе негатив. Все ссоры, конфликты, недопонимания и проблемы связаны именно из-за таких фотокарточек и незнания людей. Если фотографии в зеркалах на ваших цифровых носителях, то вреда они не принесут. Однако распечатывать и ставить в рамки специалисты не советуют, как и не советуют фотографироваться в таких местах.

Реклама

Похороны - очень особенный процесс, когда покойник уходит в мир иной и оставляет свою душу. Специалисты не советуют фотографировать покойников и оставлять такие фотографии в доме. В доме могут происходить очень странные и печальные события, от которых трудно будет избавиться. Да и с точки зрения психологии, вам будет трудно принять утрату близкого человека. Душа человека будет терзать вас, что приведет к болезням.

Кошки способны очистить энергетику в доме и приносят деньги, но не все. Категорически запрещено делать фото черных и спящих кошек. Такие фотокарточки опасны для вас. Можно разрушить все в миг и навлечь беду.

Помните, что через фотографии людей можно навести порчу, сглаз и негатив. Не стоит показывать свои фото посторонним людям, которые с вами в конфликте или завидуют.

Читайте также: