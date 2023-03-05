Названы 4 знака зодиака, которых ждут невероятные изменения и денежная удача в ближайший месяц

Любовь, карьера, деньги и здоровье у этих 4 знаков зодиака в марте будут на высоте. Кому ждать успеха, рассказал астролог.

Влад Росс / УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, какие знаки зодиака ждут небывалые изменения. Финансовая удача будет на высоте, а карьера может резко пойти в гору.

Серьезный рывок вперед

Вопреки собственным сомнениям в марте 2023 года Овну удастся затеять выгодное дело и уже в первой половине месяца, пока Венера будет в этом зодиакальном знаке, добиться денежного успеха. Во второй половине марта Венера выйдет из Овна, потому в этом месяце Овна ждет переменный успех.

Кроме того, расположение планет, по словам Росса, указывает на благоприятный период для серьезного рывка в работе и смены деятельности. Поэтому Овен может смело переходить на новое место работы. Во второй половине марта Овну не нужно рваться в бой, но работать следует с энтузиазмом и по возможности брать на себя роль лидера.

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Конец месяца будет богат на деловое общение – 30-31 марта можно будет достичь очень важных и нужных договоренностей, особенно в неформальной обстановке, в дружеской беседе. В это время можно будет найти важных спонсоров и друзей.

В марте представители знака смогут многого достичь, в том числе улучшить свое материальное положение. Особенно благоприятные в этом плане дни будут в начале месяца.

В течение всего месяца у Овнов существует вероятность проблем с опорно-двигательным аппаратом. Высока опасность ДТП, несчастных случаев и переломов, полученных в них. Овну стоит избегать прогулок на свежем воздухе, особенно в гололед. Хронические заболевания суставов могут обостриться, причем рецидив может спровоцировать не только повышенная физическая активность, но и стресс.

Новые начинания

Для Скорпиона март 2023-го будет ровным месяцем. Успехи на службе могут сменяться сложностями в личной жизни. Плутон, управляющий этим знаком зодиака, переходит в знак Водолея, поэтому в жизни Скорпиона многое может кардинально измениться. Нужно заниматься самосовершенствованием, ведь все это даст хорошие плоды в будущем.

В профессиональной сфере Скорпиону следует готовиться к тому, что для завершения работы, на которую потрачено много времени, придется повышать уровень своей квалификации. Месяц благоприятен для того, чтобы переучиться, повысить уровень своего образования. Звезды не рекомендуют лениться.

Скорпионам, состоящим в отношениях, следует быть менее раздражительными. Март – это хороший месяц для того, чтобы пересмотреть отношения с партнером.

В марте у Скорпиона высока вероятность простудных заболеваний. В это время не стоит заниматься самолечением. Некоторые представители этого знака могут столкнуться с проблемами с сексуальным здоровьем, есть опасность подцепить мочеполовые инфекции. Также следует опасаться развития профессиональных заболеваний, например, у водителей из-за слишком долгого сидения за рулем возможны заболевания толстого кишечника.

Необходимо упорно трудиться

В марте-2023 Стрельцу будет казаться, что дела и дома, и на работе заходят в тупик, но не все так плохо. Двоякий месяц для Стрельца: первая его половина будет не очень удачной, вторая – получше. В любом случае, это приведет к переменам в делах и окружающей действительности. В этом месяце Стрельцу важно найти в самом себе нечто новое. Долой отжившие страхи, стереотипы. Если Стрелец хотел заняться чем-то новым (сесть на мотоцикл или прыгнуть с парашютом), то это хороший месяц для такого эксперимента.

Друзья и коллеги могут существенно помочь в этом месяце. Потому стоит прислушиваться к близким людям и полагаться на партнеров – в этом ключ к успеху.

Для успеха в карьере Стрельцу необходимо упорно трудиться, тогда перед ним откроются хорошие перспективы. Он может рассчитывать и на повышение зарплаты, и на переход на новую должность, особенно во второй половине месяца.

Финансовые вложения Стрельца в марте-2023 будут весьма удачны. Чем больше Стрелец будет заводить знакомств, полезных связей, тем больше у него будет ресурсов и финансов, поскольку наличие связей поможет ему решать проблемные ситуации в марте.Здоровье в марте не будет беспокоить Стрельца, чувствовать себя он будет неплохо. От разного рода ОРВИ представители этого знака будут застрахованы в начале весны. Главное – побольше отдыхать, не нервничать, гулять на свежем воздухе.

Не нужно лезть в авантюры

У Водолея март 2023 года пройдет весьма сумбурно. Ему в этом месяце не стоит форсировать события и проявлять инициативу, хотя энергия будет бить через край, а желание взять бразды правления в свои руки будет велико. В этом месяце Водолей должен сосредоточиться исключительно на себе и накапливать силы. Карьерный прыжок уже близок.

В работе у Водолея все будет складываться довольно удачно в марте. Его будет переполнять энергия и желание заняться чем-то новым. Март – это подготовительный этап для дальнейших свершений.

Финансовая сторона жизни порадует Водолея в марте-2023. Денежные поступления, удачные капиталовложения, покупка недвижимости поднимут настроение и Водолею, и его близким.Март 2023 года будет весьма коварным месяцем для Водолея, поскольку погода будет обманчива и непредсказуема. Есть риск простудиться. Также вероятно обострение хронических заболеваний, связанных с суставами. Категорически противопоказано купаться в марте в холодном море. Благоприятно пройти профилактическое лечение.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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