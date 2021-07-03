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Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день

3 июля 2021, 00:11
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От этих привычек, мы начинаем ощущать хроническую усталость и даже болеть.

здоровье
Привычки, которые высасывают из нас энергию / pixabay

Всем известно, чтобы быть бодрым нужно правильно питаться, пить достаточно воды и не пренебрегать сном.

Но мало кто задумывается о том, что суета, бесполезные занятия, пустые разговоры, стрессы и тревоги выкачивают из нас силы и здоровье. И именно поэтому мы начинаем ощущать хроническую усталость и даже болеть.

Чтобы этого не происходило к энергии нужно относиться бережно, как и к любому другому ресурсу, и избавляться от привычек, которые ее высасывают, говорят эксперты и психологи.

Чрезмерная загруженность. Планирование – это очень важно. Но оно должно быть разумным. Расписывая весь свой день по минутам, не забывайте, что спешка также требует много энергии. И очень важно чередовать работу и отдых, уделяя хотя бы немного времени тому, что доставляет вам удовольствие.

В ежедневном графике оставляйте пробелы для приятных занятий: неспешного обеда, прогулки на свежем воздухе, занятий йогой или медитацией, вышивание или вязание, чтение книги.

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Игнорирование беспорядка. Окружающая обстановка очень влияет на наше психологическое равновесие. Довольно сложно навести порядок в голове и сконцентрироваться, когда вокруг царит хаос. Чтобы порядок в доме и на рабочем месте было легче поддерживать, отправьте в мусорное ведро или раздайте нуждающимся все лишнее: ненужную одежду, посуду, безделушки и сувениры.

Пустые разговоры. Живите своей жизнью и не вникайте в то, что вас не касается. Вы удивитесь, сколько энергии на этом можно сэкономить.

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Нужно все и сразу. Многозадачность, как правило, не приводит к хорошим результатам. Концентрация, а с ней и эффективность вашей деятельности снижается, а утомляемость растет. Как следствие при большой затрате энергии, вы получаете довольно слабый результат. Лучше выделять немного времени на каждую из задач и чередовать виды деятельности. Таким образом вы больше успеете, и дадите мозгу возможность, переключаясь с одного дела на другое, отдохнуть.

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