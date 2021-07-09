Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова

Названа причина головной боли / Fotolia Photographee.eu

Когда у человека часто болит голова, возникает подозрение, что причиной может быть что-то очень серьезное и пора на полное обследование.

Как говорят медики, раньше времени не нужно переживать. Вполне возможно, вы слишком много нервничаете - и постоянный стресс запускает механизм головной боли.

Также стоит проверить, возможно, у вас есть одна из этих четырех привычек, результатом которых и оказывается головная боль.

Много переработанного мяса в рационе. Колбаса, сосиски и другие виды сильно переработанного мяса, в которых и мяса-то почти нет, могут приводить к частым головным болям. Все дело в нитратах, которые в огромном количестве там содержатся. Также нитраты могут приводить к расширению сосудов.

Кроме того, колбаса официально признана международным медицинским сообществом провокатором возникновения рака. Подобные продукты лучше вообще исключить из своего рациона, если вы заботитесь о своем здоровье.

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Пропущенный прием пищи. Если вы пропустили один из приемов пищи, а при этом еще и пили мало воды, то организм страдает об упадка сил и обезвоживания. Если в это время вы еще и были погружены в работу, то сюда добавляется стресс и перенапряжение - как результат проявляется головная боль.

Когда вы знаете, что может не быть возможности полноценно пообедать, позавтрать или поужинать, старайтесь брать с собой хотя бы небольшой здоровый перекус: пакетик с сухофруктами и орехами, фруктовые чипсы, пару яблок или бананов, диетические хлебцы и т.д.

Неправильная поза для сидения. Если вы сутулитесь, когда сидите, то в шее может возникать спазм, который приводит к головной боли. Выход - исправлять осанку: стараться сидеть ровно, ходить на лечебные массажи, обратиться к врачу и начать делать комплекс специальных упражнений.

Недосып. Головная боль напрямую связана с недосыпом. Если вы мало спите, то снижается болевой порог, нервы подвергаются гиперстимуляции. Лучший выход, конечно, наладить сон, минимизировать стресс и позаботиться о своих нервах.

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