Многие предыдущие исследования показали, что гипертензия среднего возраста связана с повышенным риском развития деменции / ua.depositphotos.com

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,28 миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет во всем мире страдают гепатитом А, или гипертонией.

Гепертензия (НВР) является ведущей причиной сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти во всем мире. Это также фактор риска диабета, надежного источника депрессии и деменции, пишет Medical News Today.

Предыдущее исследование из надежных источников обнаружило, что HBP в возрасте до 35 лет ассоциируется с когнитивными нарушениями в среднем возрасте. Некоторые исследования также предполагают, что гипертония в среднем возрасте является фактором риска развития деменции. Однако связь надежного источника между гипертонией в более старшем возрасте и деменцией противоречива.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию

Хотя связь между гипертонией, объемом мозга и деменцией хорошо известна, исследователи до сих пор не уверены, как возраст начала гипертонии влияет на риск деменции.

Реклама

В недавнем исследовании исследователи из Китая и Австралии использовали данные общественного здравоохранения, чтобы изучить, как возраст начала гипертонии влияет на здоровье мозга и риск развития деменции.

"Многие предыдущие исследования показали, что гипертензия среднего возраста связана с повышенным риском развития деменции, но неясно, влияет ли связь гипертонии с объемом мозга и деменцией возрастом на момент постановки диагноза гипертонии", - сказал доктор Сяньвен Шан, ведущий автор исследования.

"Мы обнаружили, что гипертония, диагностированная в молодом или среднем возрасте, но не в позднем возрасте, связана с меньшим объемом мозга и повышенным риском деменции. Чем моложе был установлен диагноз гипертонии, тем больше наблюдалось уменьшение объема мозга", - пояснил доктор Шан, научный сотрудник Народной больницы провинции Гуандун в Гуанчжоу, Китай.

"Наши результаты показывают, что как ранний, так и средний возраст являются критическими периодами для предотвращения деменции или повреждения мозга посредством профилактики и лечения гипертонии", - добавил он.

Авторы опубликовали свое исследование в журнале HypertensionTrusted Source.

Анализ данных по гипертонииИсследователи использовали общедоступные данные из UK Biobank, базы данных, содержащей анонимные медицинские записи примерно полумиллиона человек в Соединенном Королевстве.

В их число вошли 11399 человек с диагнозом гипертония до получения МРТ головного мозга в период с 2014 по 2019 год. Все участники вошли в биобанк в период с 2006 по 2010 год. Исследователи разделили участников на пять групп в зависимости от возраста, в котором они получили диагноз гипертонии:

до 35 лет

35–44

45–54

55–64

старше 65

Затем исследователи сопоставили каждого человека с гипертонией с контрольным человеком, который также прошел МРТ, но не имел гипертонии. Команда сопоставила элементы управления по таким факторам, как возраст, пол, этническая принадлежность, доход, образование, холестерин и индекс массы тела.

Сравнивая МРТ людей с деменцией и без нее, исследователи обнаружили, что у людей с диагнозом гипертония в возрасте от 35 до 54 лет объем мозга меньше, чем у людей без гипертонии.

Они также обнаружили, что у тех, кому был поставлен диагноз гипертонии до 35 лет, наблюдалось наибольшее сокращение объема мозга, и эта разница оставалась значительной, даже если эти люди позже нормализовали свое кровяное давление.

Анализ данных о деменцииЗатем, чтобы исследовать деменцию, исследователи проанализировали медицинские записи 124 053 человек с HBP на исходном уровне наряду с подобранными людьми, у которых не было HBP. В среднем за период наблюдения 11,9 лет у 4626 человек развился какой-либо тип деменции.

Исследователи показали, что люди с диагнозом гипертония в возрасте от 35 до 44 лет имеют на 61% более высокий риск развития деменции, чем люди без гипертонии.

В частности, риск сосудистой деменции - распространенной формы деменции из-за нарушения кровотока в головном мозге - обычно был выше, чем раньше у людей был поставлен диагноз HBP.

Те, кому был поставлен диагноз до 35 лет, были на 80% выше, а те, кому поставлен диагноз в возрасте от 45 до 54 лет, на 45% выше. А у людей в возрасте 65 лет и старше риск был выше всего на 2%.

Однако исследователи обнаружили, что нет никакой связи между гипертонией, диагностированной в любом возрасте, и риском болезни Альцгеймера.

Базовые механизмы

"Существует несколько механизмов воздействия гипертонии на риск развития деменции", - сказал Шан. "Во-первых, хорошо известная основная причина инсульта - гипертония, приводящая к повышенному риску деменции, особенно сосудистой деменции".

"Во-вторых, непрерывное поступление кислорода и глюкозы из крови в мозг имеет основополагающее значение для здоровья мозга и когнитивных функций. Повышенная двигательная жесткость и снижение податливости, вызванные длительным воздействием гипертонии, могут снизить церебральный кровоток и повысить цереброваскулярную реактивность, что приведет к повреждению мозга или снижению когнитивных функций ", - добавил он.

"Точный механизм, лежащий в основе связи между HBP и риском деменции, неизвестен и не был в центре внимания этого исследования", - сказал MNT доктор Симин Махинрад, доктор философии. Доктор Махинрад - исследователь

профессор Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго, штат Иллинойс, и не принимал участия в исследовании.

"Однако, как правило, считается, что наиболее вероятными причинами являются взаимодействия между несколькими патологическими факторами. Важно отметить, что гипертония может привести к структурным и функциональным изменениям сосудов головного мозга, таким как атеросклероз, жесткость сосудов, ремоделирование сосудов, а также нарушение кровообращения и регуляции мозгового кровотока", - Доктор Махинрад

"Такие изменения в сосудах головного мозга предрасполагают мозг к нескольким патологиям, таким как повреждение белого вещества, потеря объема мозга, отложение патологических белков и инсульт. Доказано, что все эти патологии негативно влияют на когнитивные функции и повышают риск развития деменции ", - продолжил д-р Махинрад.

MNT также поговорил с Кинаном Уокером, доктором философии, из лаборатории поведенческой нейробиологии Национального института старения, который не принимал участия в исследовании. Он сказал:

"Хроническая гипертензия, особенно при отсутствии лечения, может вызвать повреждение мелких сосудов, которые доставляют кровь в мозг, делая их менее эффективными и менее эффективными при системных изменениях артериального давления".

"Таким образом, гипертония может привести к изменениям мозгового кровотока, ограничивая способность мозга доставлять необходимый кислород и питательные вещества. Кажется, что возраст, в котором начинается гипертония, и продолжительность гипертонии имеют значение. Те, у кого гипертония начинается раньше, скорее всего, будут гораздо больше подвержены побочным эффектам HBP на конечные органы, такие как мозг ", -добавил он.

Исследователи пришли к выводу, что их результаты подчеркивают важность возраста при диагностике гипертонии в связи между гипертонией, объемом мозга и деменцией.

Они говорят, что ученым следует больше сосредоточиться на контроле артериального давления среди молодых людей, учитывая высокий уровень неосведомленности и более низкие показатели лечения в этой возрастной группе.