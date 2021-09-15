Названо самое правильное время отхода ко сну

Необязательно быть экспертом по стадиям цикла сна, но важно понимать, что вам нужно пройти все четыре стадии / ua.depositphotos.com

Хотя регулярное недосыпание может быть для вас нормальным явлением, это недосыпание, и его физические, эмоциональные и когнитивные последствия могут нанести вам краткосрочный и долгосрочный вред.

У вас будет меньше энергии в течение дня, чрезмерная сонливость, из-за которой трудно сосредоточиться, ваше время реакции ухудшится, у вас могут быть раздражительность и проблемы с настроением, и это может ухудшить вашу память, способность принимать решения и решать проблемы.

Все это может испортить вашу успеваемость на работе или в школе, сделать вас несчастным и подвергнуть вас риску несчастного случая, пишет Express.co.uk.

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Вот ТОЧНОЕ количество часов, которое вы должны провести в постели, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшим.

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В долгосрочной перспективе недостаток сна был связан с широким спектром проблем со здоровьем, от увеличения веса и ожирения до диабета, болезней сердца и других сердечно-сосудистых проблем.

Реже о проблеме, связанной с лишением сна, говорят проблемы психического здоровья, такие как депрессия, тревога и снижение качества жизни.

Необязательно быть экспертом по стадиям цикла сна, но важно понимать, что вам нужно пройти все четыре стадии - небыстрое движение глаз, легкий сон, глубокий сон и сон с быстрым движением глаз.

Считается, что NREM и REM - это фазы, наиболее связанные с ощущением "свежести", которое вы испытываете после крепкого ночного сна.

Сколько вам нужно спать?

По данным Национальной службы здравоохранения, большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь.

Новорожденным детям нужно от 14 до 17 часов, а когда им исполнится 4-11 месяцев, они уменьшаются до 12-15.

Малыши должны спать от 11 до 14 часов, а детям от трех до пяти лет - от 10 до 13 часов.

Детям в возрасте от 6 до 13 лет требуется от 9 до 11 часов, а подросткам - от 8 до 10 часов.

Причина, по которой трудно определить точное количество времени для каждой возрастной группы, заключается в том, что всем требуется немного разное количество времени для правильного функционирования.

Благотворительная организация Sleep Charity объясняет, что количество необходимого вам сна зависит от вашего возраста, пола, состояния здоровья и других факторов.

Иногда мы можем спать по восемь часов, но все равно чувствуем усталость, и на это есть причина.

Качество сна более важно, чем количество сна, поскольку оно определяет, насколько отдохнувшими мы чувствуем себя, когда просыпаемся.

Если вы проспали достаточно долго, но ваш сон был прерван, значит, вы не прошли все четыре стадии сна достаточное количество раз.

Метод проб и ошибок - лучший способ выяснить, сколько сна вы лучше всего работаете.

Например, запишите, сколько вы спали за одну ночь, а затем как вы себя чувствуете на следующий день.

Когда вы найдете нужное время для сна, придерживайтесь его, установив, где это возможно, обычное время отхода ко сну.

Однако, если вам нужны рекомендации, калькулятор сна Healthline рассчитает время отхода ко сну на основе времени пробуждения и того, что человек выполнил пять или шесть 90-минутных циклов сна, позволяя засыпать в течение 15 минут: