Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских супермаркетах

Какое печенье опасное / pixabay

В Украине некоторые производители продают опасное печенье, в составе которого сплошные вредные добавки.

Как рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, такие сладости обычно еще и дорого стоят.

Эксперт рассказал, что недавно он устроил проверку магазинов в Одессе и был неприятно поражен. В одном из магазинов он заметил несколько упаковок просроченного печенья. А в составе этого продукта часто есть вредные добавки, например: Е102, Е110, Е122, Е124.

"На этикетке с такой продукцией нужно писать предупреждения, как это делают на упаковках из-под сигарет, в частности: "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию"", - говорит эксперт, передает Украина 24.

При этом отмечает специалист, цена такого продукта — более ста гривен за килограмм. Часто производители идут на хитрость и "Е-шки" скрывают под названиями: "сорбат калия" или "уротропин".

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"Когда покупаете сладости, смотрите, какое количество эмульгаторов использовалось, что использовалось в качестве заменителя какао-масла, вместо сахара, читайте состав... Соевый лецитин есть в добавках, даже если конфеты красивые и презентабельные", — говорит Максим Несмиянов.

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Специалист отмечает, что если все же хочется печенья, то его лучше самостоятельно испечь дома из качественных продуктов.

Как сообщал Главред, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик рассказала, как правильно выбрать торт. Прежде всего она посоветовала обратить внимание на состав - чем меньше ингредиентов, тем лучше.