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Названо растение, которое уменьшает риск рака кишечника наполовину

11 октября 2021, 10:00

Помимо некоторых видов рака кожи, это также третий по распространенности рак как у мужчин, так и у женщин.

Лечение рака
Шпинат подавляет рост полипов толстой кишки. / ua.depositphotos.com

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), колоректальный рак является третьей ведущей причиной смерти от рака в Соединенных Штатах.

Помимо некоторых видов рака кожи, это также третий по распространенности рак как у мужчин, так и у женщин. Колоректальный рак включает рак толстой кишки и рак прямой кишки, пишет Medical News Today.

Предыдущее исследование из надежных источников установило, что употребление шпината может снизить риск рака толстой кишки наполовину.

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Новое исследование Центра науки здоровья TAMU подтверждает противоопухолевые свойства шпината и исследует, как овощ взаимодействует с кишечными бактериями и генетикой для достижения своих полезных эффектов.

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Шпинат подавляет рост полипов толстой кишки. Из всех случаев колоректального рака наследственный семейный тип составляет только 10–15%. Более того, только 5–10% полипов перерастают в колоректальный рак.

Исследователи TAMU ранее подтвердили способность шпината подавлять развитие полипов у крыс, у которых была индуцированная форма рака, похожая на негенетический или "спорадический" колоректальный рак у людей. Около 85–90% случаев колоректального рака носят спорадический характер.

Новое исследование изучает ценность шпината для людей с наследственной формой колоректального рака, называемой семейным аденоматозным полипозом.

Семейный аденоматозный полипоз приводит к росту множества, иногда сотен, доброкачественных полипов толстой кишки. Большинству людей с этим заболеванием в конечном итоге требуется операция по удалению толстой кишки, после которой они будут использовать потенциально токсичные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), чтобы предотвратить рост полипов в двенадцатиперстной кишке.

Для своего исследования исследователи скармливали лиофилизированный шпинат крысам с семейным аденоматозным полипозом в течение 26 недель. Исследование предполагает, что потребление шпината может замедлить рост полипа, избавляя от необходимости интенсивного лечения.

Исследование опубликовано в журнале Gut Microbes.

Чтобы понять, почему шпинат так эффективно замедляет рост полипов, исследователи использовали методологию на основе данных под названием multi-omics, популярность которой растет.

Multi-omics анализирует данные из различных систем организма в поисках ассоциаций, которые могут указывать на потенциальные области исследования.

Часть "омикс" в мультиомиксе относится к окончанию "оме" в названиях таких систем.

Эксперт по омикам Питер Доррестайн, доктор философии, профессор Школы фармации и фармацевтических наук Скаггса в Калифорнийском университете в Сан-Диего, Калифорния, дала ли до сих пор область мультиомики какие-либо важные медицинские открытия. Доктор Доррестейн описывает два.

У рака есть свои уникальные микробиомы, и такие маркеры потенциально могут использоваться в качестве диагностических. Возможно, самым удивительным является то, что ингибиторы контрольной точки PD1, которые используются для лечения [иммунной системы], работают как лекарства от рака, но только тогда, когда у пациента есть правильное микробное сообщество". В текущем исследовании исследователи проанализировали образцы из трех систем:

Надежный источник микробиома - полезные и вредные кишечные микробытранскриптом - набор РНК и мРНК, которые клетки или ткани экспрессируютметаболом - метаболиты, которые клетки производят во время метаболической активности.

Комплексное ядро ​​анализа метаболомики (IMAC) ТАМУ провело анализ метаболома. IMAC управляет набором современных масс-спектрометров, которые позволяют выполнять метаболомику, многомерное исследование "малых молекул и метаболитов, содержащихся в клетках, тканях и биожидкостях организмов".

Арул Джаяраман, основатель IMAC, охарактеризовал это исследование как "один из наиболее полных в своем роде метаболомических анализов, особенно в контексте предотвращения рака с помощью цельной пищи: шпината".

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