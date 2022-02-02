Названо простое средство для укрепления иммунитета

В нем содержится много антиоксидантов, которые борются с оксидативным стрессом.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова поведала о полезных свойства простого натурального средства, способного укрепить иммунитет. Об этом она написала в Instagram.
Эксперт советует употреблять березовый гриб чага. По ее словам, он используется в народной медицине, как мера для профилактики и лечения онкологии, а также облегчает заболевания желудочно-кишечного тракта. А также подавляет коронавирус.
Чага повышает иммунитет, противостоит вирусным, микробным и грибковым возбудителям, обладает противоопухолевой активностью, выводит токсины и тяжелые металлы, помогает при отравлениях и интоксикации, тонизирует и улучшает обмен веществ, ускоряет восстановление после операций, травм и болезней, способствует улучшению памяти, восстанавливает обмен веществ мозговой ткани после травм и инсультов и повышает выносливость.
Чагу можно применять как симптоматическое средство для улучшения состояния при онкологии, усиления активности противоопухолевых препаратов, при гастрите, язвах, колитах, полипах в ЖКТ, запорах, герпесе, сердечных заболеваниях, туберкулезе, дискинезии желчевыводящих путей и заболеваний печени, для стабилизации артериального давления, при диабете и преддиабете и лучевой болезни.
Чага при местном использовании он предотвращает нагноение в ссадинах и порезах, а также заживляет раны при пародонтозе, пародонтите, стоматите.
Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
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