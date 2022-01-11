Названо неожиданное качество косточек граната

Польза граната / pixabay

Гранат очень полезен для нашего организма, а его косточки обладают уникальным свойством.

Как сообщает издание mk.ru, данный фрукт богат питательными веществами - в нем содержится большое количество витаминов С и В, органических кислот, сахаров, пищевых волокон и различных микроэлементов.

Чем полезны косточки граната

А вот косточки многие любители этого фрукта выбрасывают. Между тем, последние исследования выявили, что в косточках граната содержатся полифенолы, витамины и различные органические кислоты, обладающие антиоксидантными свойствами.

Поэтому в отличие от других фруктов, гранат можно употреблять с косточками, потому что это благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, способствует пищеварению и возбуждает аппетит.

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При этом во время пережевывания косточек происходит очищение полости рта от бактерий.

Лучше использовать сорта граната с мягкими косточками и обычно они имеют светло-розовый цвет.

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