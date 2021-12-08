Названо необычное свойство чая с мятой - ароматный напиток поможет похудеть

Зеленый или травяной чай с перечной мятой, если пить его без сахара, не содержит калорий. При этом он снижает аппетит и притупляет тягу к сладкому.
Похудеть без диет и спорта - мечта многих. Однако, без труда достичь цели вряд ли получится. Как ни крути, но если вы хотите добиться стройности, то занимайтесь спортом и придерживайтесь здоровой диеты.
Тем не менее есть некоторые напитки, которые помогут сбросить лишние килограммы. В частности, это горячий мятный чай.
Как говорят врачи, зеленый или травяной чай с перечной мятой, если пить его без сахара, не содержит калорий. При этом он снижает аппетит и притупляет тягу к сладкому.
Мята позволяет преодолеть стресс, который способствует перееданию и набору лишнего веса. В результате исследований выяснилось, что даже сам аромат мяты помогает контролировать аппетит.
Рецепты с мятой для похудения зачастую предусматривают ее комбинацию с другими растениями, которые, к примеру, обладают тонизирующим эффектом.
К слову, сама по себе мята очень полезна. Она обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Перечная мята может устранить проблемы с пищеварением и снять боль в животе. Она расслабляет гладкие мышцы и ускоряет моторику кишечника.
Как сообщал Главред, диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть. По ее словам, лучше всего подойдут травяные чаи – их нужно пить за один час до отхода ко сну.
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