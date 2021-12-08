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Названо необычное свойство чая с мятой - ароматный напиток поможет похудеть

8 декабря 2021, 01:20

Зеленый или травяной чай с перечной мятой, если пить его без сахара, не содержит калорий. При этом он снижает аппетит и притупляет тягу к сладкому.

мята, чай, лимон
Горячий мятный чай способствует похудению / Фото pixabay.com

Похудеть без диет и спорта - мечта многих. Однако, без труда достичь цели вряд ли получится. Как ни крути, но если вы хотите добиться стройности, то занимайтесь спортом и придерживайтесь здоровой диеты.

Тем не менее есть некоторые напитки, которые помогут сбросить лишние килограммы. В частности, это горячий мятный чай.

Как говорят врачи, зеленый или травяной чай с перечной мятой, если пить его без сахара, не содержит калорий. При этом он снижает аппетит и притупляет тягу к сладкому.

Мята позволяет преодолеть стресс, который способствует перееданию и набору лишнего веса. В результате исследований выяснилось, что даже сам аромат мяты помогает контролировать аппетит.

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Рецепты с мятой для похудения зачастую предусматривают ее комбинацию с другими растениями, которые, к примеру, обладают тонизирующим эффектом.

К слову, сама по себе мята очень полезна. Она обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Перечная мята может устранить проблемы с пищеварением и снять боль в животе. Она расслабляет гладкие мышцы и ускоряет моторику кишечника.

Как сообщал Главред, диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть. По ее словам, лучше всего подойдут травяные чаи – их нужно пить за один час до отхода ко сну.

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