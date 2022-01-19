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Названо лучшее масло для здоровья кишечника

19 января 2022, 10:03

Масла со среднецепочечными триглицеридами благотворно сказываются на метаболизме и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

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Для здоровья полезны масла холодного отжима / Фото pixabay.com

Люди, которые отдают предпочтение растительным, а не животным жирам, имеют меньше проблем со здоровьем, заявила нутрициолог Ольга Ковиненко.

По ее словам, самые полезные масла для жарки — твердые. У них высокая точка дымления. В их число входят кокосовое масло, масло ГХИ, утиный жир, передает РИА Новости.

Также эксперт рассказала, какое масло лучше для салата. По словам Ковиненко, для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла. Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Кроме того, их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы.

"Сырьем могут стать косточки, орехи, семена (масло тыквенной семечки, льняное масло, масло черного тмина, масло виноградной косточки, масло миндаля, кедрового, грецкого, орехов)", — рассказала нутрициолог.

Ковиненко добавила, что полезны масла холодного отжима. На бутылке с таким маслом будет надпись extra virgin – прямой/холодный отжим.

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"Однако в процессе его изготовления емкость нагревается от 65 до 90 градусов за счет работы механизма. И все же указанная температура нагрева в 5-8 раз меньше, чем у рафинированного масла", — объяснила специалист.

Отдельно Ковиненко отметила пользу масла МСТ.

"Это своего рода диетическое масло со среднецепочечными триглицеридами, которые не откладываются в жировые запасы, а быстро усваиваются организмом. Масло МСТ благотворно сказывается на метаболизме, снижает аппетит и налаживает работу ЖКТ, снижает холестерин и помогает усвоению магния и кальция, является антиоксидантом и укрепляет иммунитет", — резюмировала эксперт.

Что такое масло МСТ

Масло МСТ (medium chain triglycerides) - это концентрированный источник среднецепочечных триглицеридов.

Жиры, содержащиеся в продуктах питания, представлены двумя классами жирных кислот: ненасыщенными и насыщенными. Ненасыщенные жирные кислоты содержат в своей структуре атомы углерода (С), и в зависимости от количества делятся на длинно-, средне- и короткоцепочные. МСТ — это среднецепочечные триглицериды с С6, С8, С10 и С12.

Все жирные кислоты нерастворимы в воде и крови. Чтобы без проблем усвоиться в кишечнике и попасть с кровью к органам и тканям, они "упаковываются" в липопротеины (холестерины) и хиломикроны. МСТ в таком преобразовании не нуждаются.

Среднецепочечные триглицериды усваиваются не в кишечнике, а в желудке, и по воротной вене сразу попадают в печень, где быстро сжигаются и превращаются в источники энергии — кетоны. Эти молекулы служат дополнительным источником энергии при голодании, кето-диете или длительной физической нагрузке, а также защищают клетки от окислительного стресса, положительно влияют на память.

Кроме этого, в отличие от других разновидностей жирных кислот, для сжигания МСТ не требуется присутствие карнитина, и из-за быстрого сжигания после усвоения они фактически не откладываются про запас.

Какие масла являются МСТ

Среднецепочечные жирные кислоты выделяют из мякоти кокосов и ядер плодов масличной пальмы. Основные плантации кокосовых пальм находятся в Индии, Малайзии, Индонезии и Филиппинах.

Естественные источники MCT - это кокосовое масло, молодая говядина и ее масла, сыр, молоко и даже некоторые жирные йогурты.

Масло МСТ есть в продуктах и может производиться искусственно в виде БАДа. При покупке БАДа важно убедиться в том, что продукт высокого качества. На этикетке должны быть четко описаны ингредиенты и способ производства.

Как сообщал Главред, ранее нутрициолог Екатерина Маркова назвала напитки для чистки кишечника. Эксперт посоветовала присмотреться к травяным чаям.

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