Названо идеальное время для завтрака: "опоздание" грозит большими проблемами

Во сколько нужно завтракать - ученые дали ответ / ua.depositphotos.com

Завтрак считается самым важным приемом пищи за день. Именно он помогает повысить чувство насыщения и снижает ежедневное потребление калорий. Но некоторые люди либо не завтракают в принципе, либо кушают, когда получится выделить свободную минутку. Ученые назвали время, когда завтрак принесет наибольшую пользу для организма, и предупредили: оттягивание приема пищи грозит рядом проблем со здоровьем.

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка утверждают, что наилучшее время для завтрака - с шести до семи утра. Такой ранний прием пищи помогает избежать деменции и рака кишечника, пишет Еxpress.

Во сколько нужно завтракать - ответ ученых

"Результаты показали, что завтрак с 6 до 7 утра снижает шансы преждевременно умереть от сердечных заболеваний или рака на шесть процентов по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра. Этот разрыв оказался больше по сравнению с теми, кто ел в 10 часов утра: у тех, кто ел на четыре часа раньше, вероятность ранней смерти на 12 процентов оказалась ниже", – говорят исследователи.

Чем грозит здоровью поздний завтрак

Люди, которые поздно завтракают, рискуют заболеть диабетом.

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"Пищевые часы – это система внутри вашего тела, которая контролирует высвобождение инсулина и других гормонов, связанных с перевариванием пищи. Теория состоит в том, что если вы будете постоянно есть позже, когда ваше тело вырабатывает меньше инсулина, уровень глюкозы в крови повысится. В результате это приводит к последующему увеличению вероятности развития таких состояний, как ожирение, диабет второго типа и болезни сердца", – объяснили специалисты.

Почему ранний завтрак полезен?

По словам ученых, организм ночью спал и долгое время не получал пищи. При этом он тратит много энергии для роста и восстановления в течение ночи. Поэтому сбалансированный завтрак помогает восполнить энергию.

Как сообщал Главред, ранее врачи назвали 5 самых опасных для завтрака продукта.

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