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Названа вакцина от коронавируса, которая точно позволит предотвратить смерть

10 августа 2021, 19:14
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В Минздраве отмечают, что вакцина CoronaVac безопасна, ведь прошла строгие исследования и одобрена ВОЗ.

Вакцинация
Вакцинация в Украине от коронавируса / УНИАН

Согласно исследованию в Индонезии вакцина от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech под названием CoronaVac предотвращает госпитализацию в случае заражения коронавируса на 96% и на 94% - симптоматической болезни.

Как сообщает Министерство здравоохранения, в исследовании приняли участие 128 тысяч медицинских работников в Индонезии.

Их прививали против COVID-19 с января по март 2021 года инактивированной вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech.

"Принимая во внимание результаты исследования специалисты заявили, что вакцина защищает 98% от смерти и 96% от госпитализации уже через семь дней после второй дозы, а 94% медработников были защищены от симптоматической инфекции", - говорится в сообщении.

В свою очередь, главный исполнительный директор Sinovac Инь Вэйдун заявила, что Sinovac пока не знает, может ли их вакцина остановить или уменьшить заражения вирусом, но тот факт, что она предотвращает серьезное заболевание и смерть, является более важным.

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В Минздраве отмечают, что вакцина CoronaVac безопасна, ведь прошла строгие исследования и одобрена ВОЗ для экстренного применения. Препарат не содержит живых компонентов вируса. В составе CoronaVac неактивенный, "обезвреженный" вирус. Впрочем, после прививки организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

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Как сообщал Главред, в Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Украина к концу 2021 получит еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. При этом, по его словам, ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.

вакцинация вакцина от коронавируса
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