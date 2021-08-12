УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Названа самая востребованная и дорогая ягода в Украине

12 августа 2021, 22:54
Прослушать новость
Остановить

Эксперт рассказал о самой дорогой ягоде летнего сезона.

Малина самая дорогая ягода в Украине / pixabay

В Украине за последние годы самой дорогой ягодой остается голубика, а вот самым большим спросом у украинцев пользуется малина.

Как пишет AgroPortal, по словам эксперта Сергея Стеценко, стоимость малины в этом сезоне выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

"Цена на малину в этом году, как и в прошлом, высока. Это рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет. Ведь сначала ягода дорогая, но потом ее стоимость падает", - говорит эксперт.

Специалист отмечает, что если цена низкая, то у производителей уменьшается спрос на выращивание ягоды, а потом, когда их становится на рынке менее, стоимость снова поднимается.

После этого ее снова начинают сажать.

Реклама

Он также привел пример, что в 2020-м компания малину продавали по 3,20-3,50 евро/кг, а в 2021 году они ожидают за 1 кг уже более 4 евро.

Правильно выращенная малина очень полезна для организма. В малине находится большое количество полезных витаминов и микроэлементов. В ней находится целая куча витамина С, а также, витамин А, витамин РР, В, D, Е. Вся эта группа витаминов позволяет укреплять иммунитет и общее состояние организма, а самое главное, они сохраняются в любом виде. Как в свежем, так и консервированном.

Читайте такжеС начала года в Украине рекордно взлетели цены на продукты

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.

здоровье ягоды малина голубика
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Катастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпамиКатастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпами Олимпийский провал Украины и позор в ТокиоОлимпийский провал Украины и позор в Токио Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрахДарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффектыУ вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффекты

Последние новости

23:26

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность в Пятницу 13

23:02

В России взорвалась и полностью сгорела маршрутка, много пострадавших Видео

22:54

Названа самая востребованная и дорогая ягода в Украине Видео

22:36

В аннексированном Крыму затопило трассу, которая ведет к Керченскому мосту

22:02

В Украину придет неожиданное резкое похолодание Видео

Реклама
21:45

В Германии в квартире российского шпиона нашли шеврон Беркута - СМИ

21:35

Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

21:28

Приметы на 13 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

21:09

Объятия с россиянкой: тренер Магучих хочет бросить карьеру после хейта Видео

21:02

В Кривом Роге в супермаркете на людей рухнул потолок: мужчину срочно госпитализировали Фото Видео

20:44

В Луцке 19-летний парень в СИЗО убил мужчину, который отрубил жене голову Видео

20:39

"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму Видео

20:32

Под Киевом ограбили маленькую девочку, которую бросили одну в машине

19:59

Что нельзя делать в Успенский пост 2021: правила питания Видео

19:52

Ребров резко высказался о тренерстве в сборной Украины Видео

19:39

Названа возможная сумма ущерба в бюджете-2021 из-за схем со "скрутками" НДС

19:36

Борьба за леса в Украине и масштабное облесение: Зеленский готовит новое заседание СНБО

19:12

В Кабмине поведали, когда полностью откажутся от бумажной прописки

19:12

В Хмельницкой области лагерь попал в громкий скандал из-за песен Катюша и День победы Видео

18:48

Оружия и бронетехника СБУ уже на месте: Украина объявила о масштабных боевых учениях на Донбассе

Реклама
18:43

Выяснились подробности визита Зеленского в США Видео

18:30

Лукашенко превращает свою страну в один большой Крым мнение

18:22

Умерла миссис Хадсон из сериала Шерлок на ВВС

18:14

У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффекты Видео

18:09

Ирина Дубцова поразила пышными формами на откровенном фото

18:05

"Шабаш Крымская платформа": Лавров вспыхнул обвинениями в адрес Украины в расизме и неонацизме Видео

17:52

Болиды Формулы-3 проверят качество "Большой стройки" на новой трассе Н-31 в Днепропетровской области

17:43

Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Видео

17:35

Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе Видео

17:18

Еще одна девушка призналась, что Талашко заставил ее публично раздеться

17:15

Зеленский лидирует, Порошенко догоняет: свежие президентские и партийные рейтинги

17:07

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

16:58

Спортсменка Ольга Харлан готовиться выиграть Танці з зірками 2021

16:55

Украине грозит демографический кризис из-за трудовой миграции: число работающих и пенсионеров сравнялось

16:38

Украина в топ десятке стран, где автомобиль – роскошь: украинцы тратят на машину 4 годовых зарплаты

16:27

Заготовки на зиму: вкусная и сочная консервированная и маринованная морковка Видео

15:56

"Привяжу себя цепью, голод объявлю": в Луцке хотят уволить сторожа, который работает лучше всех Видео

15:47

Когда Яблочный Спас 2021: традиции и обычаи, что нельзя делать в этот день, молитва

15:36

Шины на рельсах и разбитые окна: вандалы разгромили поезд Укрзализныци

15:33

Участницу шоу Панянка-селянка на ТЕТ жестоко зарезали в собственном доме

Реклама
15:05

Танцор Дорофеевой после трепанации черепа лежит в стерильной запечатанной палате

14:47

"Русский – это наш язык, он возник в Украине": Арестович заявил об инициативе по языковому вопросу Видео

14:46

Украинцев предупредили о резком скачке цен на молоко: названы сроки подорожания Видео

14:17

В киевском метро поймали заблудившегося кота: он оказался кошкой

14:00

Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия Видео

13:57

Кравчук "выпадет" из переговоров в ТКГ до конца года: у Ермака назвали замену Видео

13:55

Сколько мяса и кому можно есть без вреда для здоровья - ответ медика

13:33

Обострение на Донбассе: у Кравчука связали атаку РФ со встречами Зеленского с Байденом и Меркель

13:04

В Карпатах корова прыгнула в бассейн с детьми и искупалась

12:49

В Минспорта объяснили, почему на Олимпиаду вместо тренеров поехали чиновники Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять