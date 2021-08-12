Названа самая востребованная и дорогая ягода в Украине

Малина самая дорогая ягода в Украине / pixabay

В Украине за последние годы самой дорогой ягодой остается голубика, а вот самым большим спросом у украинцев пользуется малина.

Как пишет AgroPortal, по словам эксперта Сергея Стеценко, стоимость малины в этом сезоне выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

"Цена на малину в этом году, как и в прошлом, высока. Это рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет. Ведь сначала ягода дорогая, но потом ее стоимость падает", - говорит эксперт.

Специалист отмечает, что если цена низкая, то у производителей уменьшается спрос на выращивание ягоды, а потом, когда их становится на рынке менее, стоимость снова поднимается.

После этого ее снова начинают сажать.

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Он также привел пример, что в 2020-м компания малину продавали по 3,20-3,50 евро/кг, а в 2021 году они ожидают за 1 кг уже более 4 евро.

Правильно выращенная малина очень полезна для организма. В малине находится большое количество полезных витаминов и микроэлементов. В ней находится целая куча витамина С, а также, витамин А, витамин РР, В, D, Е. Вся эта группа витаминов позволяет укреплять иммунитет и общее состояние организма, а самое главное, они сохраняются в любом виде. Как в свежем, так и консервированном.

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Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.