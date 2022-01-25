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Названа самая полезная гречка

25 января 2022, 02:32

Зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет чего оно не теряет витамины. Поэтому эта разновидность крупы намного полезнее.

гречка
Зеленая гречка гораздо полезнее, чем привычная разновидность этой крупы / Фото ua.depositphotos.com

Гречка - очень полезный продукт. Но если вы хотите получать от нее максимум пользы, то лучше остановить свой выбор на зеленой гречке.

Нутрициолог Юлия Половинская объяснила, что зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет которой оно не теряет витамины, пишет РИА Новости.

"Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной коричневой. Полезна зеленая гречка всем", — сказала эксперт.

Зеленая гречка - польза

В зеленой гречке много клетчатки, поэтому она способствует процессам пищеварения, хорошо усваивается организмом.

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Зеленая гречка содержит антиоксиданты, что положительно влияет на состояние организма, улучшает состояние иммунной системы, замедляет процессы старения.

Эта разновидность гречки имеет в составе множество витаминов и минералов. Нормализует уровень гемоглобина в крови.

"Прекрасный продукт при снижении веса, дает насыщение, улучшает метаболизм. С осторожностью употреблять людям с заболеваниям ЖКТ, поскольку усиливает газообразование в кишечнике", - добавила нутрициолог.

Отметим, коричневая гречка – это та же самая зеленая, но она была обработана паром, а затем обжарена.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.

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