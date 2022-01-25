Названа самая полезная гречка

Зеленая гречка гораздо полезнее, чем привычная разновидность этой крупы / Фото ua.depositphotos.com

Гречка - очень полезный продукт. Но если вы хотите получать от нее максимум пользы, то лучше остановить свой выбор на зеленой гречке.

Нутрициолог Юлия Половинская объяснила, что зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет которой оно не теряет витамины, пишет РИА Новости.

"Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной коричневой. Полезна зеленая гречка всем", — сказала эксперт.

Зеленая гречка - польза

В зеленой гречке много клетчатки, поэтому она способствует процессам пищеварения, хорошо усваивается организмом.

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Зеленая гречка содержит антиоксиданты, что положительно влияет на состояние организма, улучшает состояние иммунной системы, замедляет процессы старения.

Эта разновидность гречки имеет в составе множество витаминов и минералов. Нормализует уровень гемоглобина в крови.

"Прекрасный продукт при снижении веса, дает насыщение, улучшает метаболизм. С осторожностью употреблять людям с заболеваниям ЖКТ, поскольку усиливает газообразование в кишечнике", - добавила нутрициолог.

Отметим, коричневая гречка – это та же самая зеленая, но она была обработана паром, а затем обжарена.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.

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