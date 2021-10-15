Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье

Тем не менее, есть также ключевые изменения в нашем организме и производстве гормона мелатонина / ua.depositphotos.com

С приближением зимних месяцев утро становится все темнее и темнее. Примерно в это время года людям может быть трудно вскочить с постели при звуке будильника, как это бывает в солнечный летний день. Они также могут почувствовать потребность поспать подольше.

Погода и понижение температуры отчасти затрудняют подъем.

Тем не менее, есть также ключевые изменения в нашем организме и производстве гормона мелатонина, которые могут способствовать более медленному началу, пишет Express.co.uk.

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Что такое мелатонин?

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Мелатонин - это естественный гормон, который помогает контролировать ваш сон.

Гормон вырабатывается шишковидной железой ночью и связан с циклом сна и бодрствования.

По данным NHS, искусственная версия мелатонина часто используется для лечения краткосрочных проблем со сном и проблем со сном у людей старше 55 лет.

Гормон также можно использовать для облегчения смены часовых поясов или при сменной работе.

Хотя в некоторых странах добавки мелатонина можно купить без рецепта в аптеках или магазинах здорового питания, в Великобритании гормон отпускается только по рецепту.

Прием искусственного мелатонина также может вызвать ряд побочных эффектов, таких как головные боли, головокружение, раздражительность и чувство усталости в течение дня.

Гормон также можно использовать для облегчения смены часовых поясов или при сменной работе.

Хотя в некоторых странах добавки мелатонина можно купить без рецепта в аптеках или магазинах здорового питания, в Великобритании гормон отпускается только по рецепту.

Прием искусственного мелатонина также может вызвать ряд побочных эффектов, таких как головные боли, головокружение, раздражительность и чувство усталости в течение дня.

Из-за этого они могут чаще чувствовать сонливость и затруднять вставание с постели темным утром.

Некоторые исследования также предполагают, что производство мелатонина в зимнее время может быть связано с сезонным аффективным расстройством (САР).

SAD может привести к тому, что люди страдают плохим настроением или признаками депрессии в осенние и зимние сезоны.

Одним из ключевых симптомов SAD является чувство усталости, а также тяга к сладкой пище или переедание.

Как мне легче просыпаться зимним утром?

Мало что можно сделать, чтобы утро становилось темнее, но эксперты StressNoMore действительно предлагают несколько способов, которыми можно немного облегчить пробуждение.

Рутина может сыграть решающую роль в том, чтобы утро было менее вялым.

Эксперты сказали: "Ставьте себе цели, выбирая каждый день просыпаться во время быстрого сна или на минуту раньше - медленное снижение времени будильника поможет вашему телу приспособиться".

Начните свой день с душа, чтобы разбудить себя, и постарайтесь позавтракать теплыми блюдами, чтобы избежать холода на улице.

Существуют также продукты, которые помогают просыпаться по утрам, например "лампы для пробуждения".

Представитель StressNoMore сказал: "Мягкий белый светодиодный свет может помочь справиться с симптомами сезонного аффективного расстройства, создавая идеальную интенсивность света, вызывая химические изменения в мозге, ответственные за подъем вашего настроения".