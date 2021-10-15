УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье

15 октября 2021, 20:44

Погода и понижение температуры отчасти затрудняют подъем.

Сон
Тем не менее, есть также ключевые изменения в нашем организме и производстве гормона мелатонина / ua.depositphotos.com

С приближением зимних месяцев утро становится все темнее и темнее. Примерно в это время года людям может быть трудно вскочить с постели при звуке будильника, как это бывает в солнечный летний день. Они также могут почувствовать потребность поспать подольше.

Погода и понижение температуры отчасти затрудняют подъем.

Тем не менее, есть также ключевые изменения в нашем организме и производстве гормона мелатонина, которые могут способствовать более медленному началу, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеКак связаны сон и мигрень - ответ ученых

Что такое мелатонин?

Реклама

Мелатонин - это естественный гормон, который помогает контролировать ваш сон.

Гормон вырабатывается шишковидной железой ночью и связан с циклом сна и бодрствования.

По данным NHS, искусственная версия мелатонина часто используется для лечения краткосрочных проблем со сном и проблем со сном у людей старше 55 лет.

Гормон также можно использовать для облегчения смены часовых поясов или при сменной работе.

Хотя в некоторых странах добавки мелатонина можно купить без рецепта в аптеках или магазинах здорового питания, в Великобритании гормон отпускается только по рецепту.

Прием искусственного мелатонина также может вызвать ряд побочных эффектов, таких как головные боли, головокружение, раздражительность и чувство усталости в течение дня.

Гормон также можно использовать для облегчения смены часовых поясов или при сменной работе.

Хотя в некоторых странах добавки мелатонина можно купить без рецепта в аптеках или магазинах здорового питания, в Великобритании гормон отпускается только по рецепту.

Прием искусственного мелатонина также может вызвать ряд побочных эффектов, таких как головные боли, головокружение, раздражительность и чувство усталости в течение дня.

Из-за этого они могут чаще чувствовать сонливость и затруднять вставание с постели темным утром.

Некоторые исследования также предполагают, что производство мелатонина в зимнее время может быть связано с сезонным аффективным расстройством (САР).

SAD может привести к тому, что люди страдают плохим настроением или признаками депрессии в осенние и зимние сезоны.

Одним из ключевых симптомов SAD является чувство усталости, а также тяга к сладкой пище или переедание.

Как мне легче просыпаться зимним утром?

Мало что можно сделать, чтобы утро становилось темнее, но эксперты StressNoMore действительно предлагают несколько способов, которыми можно немного облегчить пробуждение.

Рутина может сыграть решающую роль в том, чтобы утро было менее вялым.

Эксперты сказали: "Ставьте себе цели, выбирая каждый день просыпаться во время быстрого сна или на минуту раньше - медленное снижение времени будильника поможет вашему телу приспособиться".

Начните свой день с душа, чтобы разбудить себя, и постарайтесь позавтракать теплыми блюдами, чтобы избежать холода на улице.

Существуют также продукты, которые помогают просыпаться по утрам, например "лампы для пробуждения".

Представитель StressNoMore сказал: "Мягкий белый светодиодный свет может помочь справиться с симптомами сезонного аффективного расстройства, создавая идеальную интенсивность света, вызывая химические изменения в мозге, ответственные за подъем вашего настроения".

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиакаАстролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака Приметы на 13 октября: что нельзя делать в самый счастливый день осениПриметы на 13 октября: что нельзя делать в самый счастливый день осени Без теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажировБез теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров Что такое нездоровый кишечник? Семь факторов, которые указывают на болезньЧто такое нездоровый кишечник? Семь факторов, которые указывают на болезнь "Как с зоны откинулась!": вульгарное поведение Анастасии Волочковой возмутило Сеть"Как с зоны откинулась!": вульгарное поведение Анастасии Волочковой возмутило Сеть

Последние новости

21:06

Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО

21:02

СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств Видео

20:44

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье Видео

20:37

В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам Видео

20:12

Украина ввела санкции против 237 человек - Данилов Видео

Реклама
20:05

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Видео

19:57

Нас ждёт "веселая" зима мнение

19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

19:10

Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет Видео

19:05

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

18:37

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

18:35

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

18:33

Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

18:21

"Танцевать он не может": Евгения Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам" после ДТП Видео

18:08

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

17:59

Британский депутат-консерватор скончался после нападения

17:58

Смертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии Видео

17:41

Каким людям нельзя есть популярный вид мяса - ответ диетолога

Реклама
17:41

"Они исчезнут": в Египте бьют тревогу из-за уникального чуда природы Видео

17:34

В Днепре 13-летняя девочка поссорилась с родителями из-за оценок и выпрыгнула с 6 этажа

17:22

"Путин - великий человек, а Россия - основной партнер": Кива оправдался за поздравление главы РФ Видео

17:04

Симптомы рака легких: явный признак того, что у вас может быть смертельная болезнь Видео

16:57

"Ловят нарушителей": в "краснозонном" Херсоне запустили "антиковидные" патрули

16:49

Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин

16:46

В Москве с криками "фашисты" и "позор" сорвали показ фильма про Голодомор в Украине Видео

16:36

"Большая стройка": на Хортице запустили лазерное шоу, которым можно управлять с помощью телефона Видео

16:31

На Полтавщине во время празднования Дня села едва не скончался подросток: его спасли копы

16:31

Количество больных перевалит за 20 тысяч в сутки: ученые составили COVID-прогноз для Украины

15:56

Когда украинские врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты: министр назвал точную дату Видео

15:54

Украинцы не могут получить помощь по рождению ребенка: в Минцифре разъяснили неразбериху

15:51

Во Львове похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

15:45

Как жить дольше: назван теплый напиток для снижения риска рака, уровня холестерина и долголетия Видео

15:16

Высокое кровяное давление: суперпродукт, который "значительно" снижает гипертонию за два часа Видео

15:08

"Либо он выходит, либо мы не едем": в Запорожье маршрутчик-неадекват обматерил льготника Видео

15:00

Жуткое убийство в Хмельницкой области: 23-летняя девушка зверски расправилась с пожилым мужчиной

15:00

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

14:56

Главный санврач объяснил, когда переболевшим COVID-19 нужно делать прививку

14:35

Регина Тодоренко в кружевных полупрозрачных трусиках показала эффект от жесткой терапии

Реклама
14:30

Проезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажиров Видео

14:23

Скорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - Ляшко

14:21

Ограничение поездок в другие области: Ляшко рассказал, кто будет следить за исполнением новых правил

14:13

Украина готова транспортировать объемы газа, превышающих мощность "СП-2" – Макогон ответил Путину Видео

14:11

Мир наизнанку Пакистан: Комаров встретил ученого, который из яда скорпиона создает лекарство от COVID

13:48

Люди сгорели заживо в машине на Закарпатье: детали и кадры жуткого ДТП

13:31

Обязательная вакцинация от COVID-19: в Украине планируют существенно расширить перечень профессий Видео

13:23

Семейный врач рассказала, как не получить осложнение после простуды

13:15

"Очень мерзко выглядит!": дочь Ани Лорак захейтили за странные видео в Instagram Видео

12:34

В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять