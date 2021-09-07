Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов

Курение часто называют самым опасным виновником / Journal.spotonline

Сгустки крови и артериальное давление часто действуют вместе друг с другом, поскольку гипертония иногда сигнализирует об образовании сгустка.

Хотя известно, что существуют факторы, повышающие риск заболевания, курение часто называют самыми опасными виновниками. Новое исследование показало, что, казалось бы, более здоровые альтернативы курению могут быть столь же вредными для вашего здоровья, пишет Express.co.uk.

Использование электронных сигарет резко возросло в последние годы: примерно каждый пятый школьник использовал электронную систему в 2020 году.

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Еще более тревожным является тот факт, что многие пользователи электронных сигарет ранее не курили традиционные сигареты, что позволяет предположить, что эта привычка для многих является тенденцией.

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Недавний приступ госпитализаций в США привел к вспышке обеспокоенности общественности тем, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой курению.

В свете этих опасений шведские исследователи исследовали связь между образованием тромбов, повышенным кровяным давлением и употреблением электронных сигарет.

В исследование была включена группа из 22 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которые время от времени курили.

У добровольцев измеряли кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также собирали образцы крови как до, так и после употребления электронных сигарет.

Исследователи также провели анализы, чтобы контролировать кровообращение в крошечных кровеносных сосудах тела как до, так и после употребления электронных сигарет.

Результаты исследования показали, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызывает ряд немедленных краткосрочных изменений у добровольцев.

Команда обнаружила, что количество сгустков крови через 15 минут увеличилось в среднем на 23 процента, а через 60 минут они вернулись к нормальному уровню.

Кровеносные сосуды добровольцев временно сузились после курения электронных сигарет.

Результаты показали, что частота сердечных сокращений увеличивается в среднем с 66 ударов в минуту до 73 ударов в минуту.

Артериальное давление также увеличилось со 108 миллиметров ртутного столба в среднем до 117 мм рт.

Председатель комитета Европейского респираторного общества по борьбе против табака сказал: "Ущерб, причиняемый курением традиционных сигарет, в том числе воздействие никотина на организм, хорошо известен. Электронные сигареты появились относительно недавно, поэтому мы гораздо меньше знаем о том, что они делают с телом.

"Это исследование предполагает, что электронные сигареты, содержащие никотин, могут вызывать образование сгустков в крови пользователей и делать их мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми.

"Это небольшое исследование, поэтому мы хотели бы видеть больше исследований, посвященных этим эффектам.

"Некоторые люди могут использовать электронные сигареты, пытаясь бросить курить, потому что они продаются как безопасные, но это исследование дополняет растущее количество данных о вредном воздействии электронных сигарет.

"Другие вспомогательные средства для отказа от курения, которые подтверждены и рекомендованы ERSm, такие как участки жевательной резинки, не приводят к тому, что легкие подвергаются воздействию высоких концентраций потенциально токсичных соединений".

В 2020 году Сан-Франциско стал первым городом в США, в котором введен запрет на продажу электронных сигарет.