УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов

7 сентября 2021, 15:48

Тромбы в крови и артериальное давление часто действуют вместе друг с другом.

Холестерин
Курение часто называют самым опасным виновником / Journal.spotonline

Сгустки крови и артериальное давление часто действуют вместе друг с другом, поскольку гипертония иногда сигнализирует об образовании сгустка.

Хотя известно, что существуют факторы, повышающие риск заболевания, курение часто называют самыми опасными виновниками. Новое исследование показало, что, казалось бы, более здоровые альтернативы курению могут быть столь же вредными для вашего здоровья, пишет Express.co.uk.

Использование электронных сигарет резко возросло в последние годы: примерно каждый пятый школьник использовал электронную систему в 2020 году.

Читайте такжеУченые выяснили, почему образовываются тромбы у пациентов с коронавирусом

Еще более тревожным является тот факт, что многие пользователи электронных сигарет ранее не курили традиционные сигареты, что позволяет предположить, что эта привычка для многих является тенденцией.

Реклама

Недавний приступ госпитализаций в США привел к вспышке обеспокоенности общественности тем, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой курению.

В свете этих опасений шведские исследователи исследовали связь между образованием тромбов, повышенным кровяным давлением и употреблением электронных сигарет.

В исследование была включена группа из 22 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которые время от времени курили.

У добровольцев измеряли кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также собирали образцы крови как до, так и после употребления электронных сигарет.

Исследователи также провели анализы, чтобы контролировать кровообращение в крошечных кровеносных сосудах тела как до, так и после употребления электронных сигарет.

Результаты исследования показали, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызывает ряд немедленных краткосрочных изменений у добровольцев.

Команда обнаружила, что количество сгустков крови через 15 минут увеличилось в среднем на 23 процента, а через 60 минут они вернулись к нормальному уровню.

Кровеносные сосуды добровольцев временно сузились после курения электронных сигарет.

Результаты показали, что частота сердечных сокращений увеличивается в среднем с 66 ударов в минуту до 73 ударов в минуту.

Артериальное давление также увеличилось со 108 миллиметров ртутного столба в среднем до 117 мм рт.

Председатель комитета Европейского респираторного общества по борьбе против табака сказал: "Ущерб, причиняемый курением традиционных сигарет, в том числе воздействие никотина на организм, хорошо известен. Электронные сигареты появились относительно недавно, поэтому мы гораздо меньше знаем о том, что они делают с телом.

"Это исследование предполагает, что электронные сигареты, содержащие никотин, могут вызывать образование сгустков в крови пользователей и делать их мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми.

"Это небольшое исследование, поэтому мы хотели бы видеть больше исследований, посвященных этим эффектам.

"Некоторые люди могут использовать электронные сигареты, пытаясь бросить курить, потому что они продаются как безопасные, но это исследование дополняет растущее количество данных о вредном воздействии электронных сигарет.

"Другие вспомогательные средства для отказа от курения, которые подтверждены и рекомендованы ERSm, такие как участки жевательной резинки, не приводят к тому, что легкие подвергаются воздействию высоких концентраций потенциально токсичных соединений".

В 2020 году Сан-Франциско стал первым городом в США, в котором введен запрет на продажу электронных сигарет.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушкиВ Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздникаКогда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по КрымуПутин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученыеОсенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые Баловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля БельмондоБаловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля Бельмондо

Последние новости

16:01

Слава Каминская призналась, кто оплачивает ее песни после распада НеАнгелов

16:00

За три месяца Минэкономики Любченко не показало, что хочет помочь бизнесу - экономист

16:00

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

15:53

Школы Сумщины могут уйти на карантин: области светит "желтая" зона Видео

15:52

"Закрой рот, баран, скотыняка": на Полтавщине директор школы издевалась над 5-классником

Реклама
15:48

Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов Видео

15:43

Украина мчится к статусу основного союзника США вне НАТО: Рада соберется для обращения к Конгрессу

15:37

В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали Видео

15:37

Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон" Видео

15:36

ФСБ и ГРУ – террористы: в Раде готовят удар по силовикам РФ Видео

15:34

Никто тотальный локдаун в Украине сейчас вводить не собирается - Комаровский Видео

15:27

Аэропорт Винницы получил первый транш на "Большую стройку" полосы и полную реконструкцию

15:22

"100 тысяч той, которая забеременеет после прививки": мэр Ивано-Франковска высказался по поводу вакцинации

14:57

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

14:43

Малолетние полтавчане вдребезги разгромили местное кладбище: мальчикам по 7 лет

14:41

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни Видео

14:37

"Приснилось, что должна убить": девушка с арбалетом объяснила стрельбу в школе Видео

14:32

В Киеве водитель трамвая прямо на дороге подрался с водителем мусоровоза

14:30

Ликвидация всех источников выбросов пыли: на Северном ГОКе завершают масштабный экологический проект

14:28

Автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших

Реклама
14:22

Участник Танцев со звездами попал в больницу с сильными болями

14:21

США на Донбассе и Будапештский меморандум: Резников назвал сценарии для прекращения войны с Россией

14:06

Зеленский - первый, Порошенко подкрадывается: новый президентский рейтинг

13:55

Болит ухо: пять лучших природных средств от боли в ухе Видео

13:52

Жуткая смерть 7-летнего ребенка в Черкассах: всплыли новые факты о скандальной семье Видео

13:34

"Ты разбудила во мне зверя": 38-летний мужчина терроризирует 11-классницу под Запорожьем

13:28

Анна Тринчер стала лицом новой кампании Андре Тана

13:21

Штамм коронавируса "Дельта": какой вид иммунитета дает самую "непробивную" защиту Видео

13:19

Визит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена Видео

13:07

В Раду проходят четыре партии, политсила Зеленского лидирует - новый опрос

13:00

Зеленый сладкий перец: названы шесть удивительных преимуществ для здоровья Видео

12:45

Меган Фокс произвела фурор в одном жакете поверх лифчика

12:44

Антициклон вытеснит аномальный холод: в Украине резко подскочит температура – синоптик Видео

12:37

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

12:30

"Мы о Крыме никогда не забудем": Украина объявила Кремлю об условии по встрече Зеленского и Путина Видео

12:28

Почему портится молоко и как продлить его срок годности: советы Видео

12:13

Украина предложила создать зону свободной торговли с США – Кулеба

11:56

ЖКХ-тарифы взлетят на 70%: эксперт рассказал, кому и где придется раскошелиться Видео

11:49

Карди Би и рэпер Offset стали родителями во второй раз

11:43

Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего Видео

Реклама
11:37

Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта Видео

11:35

Две сестры 4 и 13 лет умерли от отравления в Винницкой области, их брат в больнице

11:25

Умер звезда Сиротского Бруклина и Страны Лавкрафта: полиция подозревает передозировку

11:20

Нельзя купить квартиру и открыть счет в банке: в Украине устроят тотальную проверку доходов

11:15

В Кривом Роге неизвестные расстреляли собак зоозащитника прямо у него во дворе Видео

11:03

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть

11:01

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

10:57

Резня в РФ: брошенная девушка искромсала своего бывшего и пыталась покончить с собой

10:56

Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной

10:56

Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять