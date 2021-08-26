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Назван витамин, который может защитить от смертельного заболевания у молодых

26 августа 2021, 11:03

Изменения в рационе питания в последние десятилетия являются одним из многих потенциальных факторов риска.

Витамины
Исследователи использовали эти данные для оценки общего потребления добровольцами витамина D с пищей и добавками. / iPhones

Колоректальный рак (рак толстой или прямой кишки) является третьим по распространенности источником рака и третьей ведущей причиной смертей от рака в Соединенных Штатах.

Хотя общая заболеваемость колоректальным раком снизилась за последние два десятилетия, количество молодых людей с этим заболеванием увеличилось, пишет Medical News Today.

По оценкам исследователей, если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году почти 11% случаев рака толстой кишки и 23% рака прямой кишки будут встречаться у взрослых в возрасте до 50 лет.

Около половины людей с ранним началом колоректального рака не имеют семейного анамнеза заболевания или известных генетических факторов риска, поэтому изменение образа жизни и режима питания может сыграть роль в увеличении заболеваемости.

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Исследователи уже связали раннее начало колоректального рака с ожирением и малоподвижным образом жизни.

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Они также сосредоточили внимание на изменениях в диете, как на еще одном возможном виновнике роста числа больных людей.

Исследователи предполагают, что снижение потребления продуктов, богатых витамином D, таких как молочные продукты, рыба, грибы и яйца, является одним из главных подозреваемых.

Несколько исследований показали, что витамин D защищает от рака прямой кишки в целом, но ни одно из них не фокусировалось на ранней форме заболевания.

"Изменения в рационе питания в последние десятилетия являются одним из многих потенциальных факторов риска, которые мы изучаем в отношении колоректального рака с молодым началом", - сказала Кимми Нг, доктор медицины, магистр здравоохранения.

"Мы знаем, что диета и образ жизни тесно связаны с колоректальным раком в целом (независимо от возраста постановки диагноза), поэтому имеет смысл изучить, могут ли некоторые из недавно изменившихся факторов риска, например витамин D, способствовать развитию рака прямой кишки. рост колоректального рака с молодым началом", - сказала она.

Витамин D из диеты и пищевых добавок

Доктор и ее коллеги из Гарвардского института им. Т.Х. Школа общественного здравоохранения Чана в Бостоне, Массачусетс, и другие учреждения проанализировали данные о диете, образе жизни и истории болезни 116 429 медсестер в возрасте от 25 до 42 лет. Медсестры были участниками исследования здоровья медсестер II (NHS II), которое началось в 1989 году.

В этом проспективном исследовании участники каждые 2 года заполняют анкеты о своем образе жизни, медицинской и другой информации, связанной со здоровьем.

Они также отвечают на более подробные вопросы о своей диете в вопроснике о частоте приема пищи каждые 4 года.

Исследователи использовали эти данные для оценки общего потребления добровольцами витамина D с пищей и добавками.

В период с 1991 по 2015 год среди участников было 111 впервые диагностированных случаев раннего колоректального рака.

После поправки на другие известные риски, такие как курение, употребление алкоголя, потребление красного мяса и малоподвижный образ жизни, они обнаружили, что общее потребление витамина D значительно снижает риск раннего колоректального рака.

Оказалось, что защитный эффект витамина D из пищевых источников, особенно молочных продуктов, выше, чем у добавок.

Ученые также обнаружили связь между низким потреблением витамина D и предвестниками заболевания, известного как аденомы и полипы.

"Наши результаты показывают, что всего 300 [международных единиц или МЕ в день] витамина D (примерно 3 стакана молока в день) могут быть связаны с 50% снижением риска развития колоректального рака в молодом возрасте", - сказал врач.

Для сравнения, Институт медицины США рекомендует взрослым потреблять 600 МЕ витамина D в день.

Результаты опубликованы в журнале Gastroenterology.

Авторы приходят к выводу, что в случае подтверждения их выводы могут привести к рекомендациям по более высокому потреблению витамина D в качестве недорогого дополнения с низким уровнем риска к скринингу на колоректальный рак для предотвращения заболевания у взрослых в возрасте до 50 лет.

Сниженное потребление молочных продуктов

Исследование обнаружило особенно сильную связь между потреблением витамина D из молочных источников и снижением риска колоректального рака.

Ведущий автор Хансеул Ким, доктор философии. кандидат в Гарвард Т. Школа общественного здравоохранения Чана сообщила MNT, что снижение потребления молочных продуктов с 1980-х годов может частично объяснить рост заболеваемости колоректальным раком с ранним началом.

"Хотя совпадение временных тенденций может быть совпадением, интересно, что рост заболеваемости колоректальным раком с ранним началом и снижение потребления молочных продуктов происходят примерно в одно и то же время во всем мире", - сказала она.

Она сказала, что открытие, что диетический витамин D, по-видимому, имеет более сильный защитный эффект, чем витамин D из добавок, может быть случайным.

"Другое возможное объяснение может заключаться в том, что определенные питательные вещества в поливитаминах могут нейтрализовать полезные эффекты витамина D", - сказала она.

"В диете также могут быть дополнительные факторы, такие как кальций, которые могут работать с витамином D для снижения риска", - добавил д-р Ким.

Но автор также подчеркнул, что они не до конца понимают механизм, лежащий в основе возможных различий между Её диетический и дополнительный витамин D.

viber
здоровье витамин D
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