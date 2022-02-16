Назван уникальный напиток, замедляющий старение: вкус неимоверный, а польза удивительная

Продукты, которые в нем содержатся, способствуют выработке коллагена, способствующего сохранению здоровья и силы волос и ногтей.
Диетолог Лора Бурак назвала рецепт натурального сока, способного замедлить старение.
Как пишет Eat This, Not That!, этот напиток можно легко и быстро приготовить в домашних условиях. Он состоит из зелени и овощей. В частности, шпината, кейлы и огурцов.
Данные ингредиенты богаты антиоксидантами и витаминами А и С. Так, они способствуют выработке коллагена, необходимого для сохранения здоровья и силы волос и ногтей.
Также эксперт утверждает, что шпинат понижает кровяное давление и советует выбирать цельные овощи и фрукты.
Ранее диетолог назвала напиток, который помогает сбросить лишний вес. В частности, речь идет о похудении в области поясницы.
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Автор: Ульяна Виноградова