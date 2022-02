Назван уникальный напиток, замедляющий старение: вкус неимоверный, а польза удивительная

Соки улучшают здоровье / ua.depositphotos.com

Диетолог Лора Бурак назвала рецепт натурального сока, способного замедлить старение.

Как пишет Eat This, Not That!, этот напиток можно легко и быстро приготовить в домашних условиях. Он состоит из зелени и овощей. В частности, шпината, кейлы и огурцов.

Данные ингредиенты богаты антиоксидантами и витаминами А и С. Так, они способствуют выработке коллагена, необходимого для сохранения здоровья и силы волос и ногтей.

Также эксперт утверждает, что шпинат понижает кровяное давление и советует выбирать цельные овощи и фрукты.

