Назван уникальный напиток для похудения: стоит дешево, а польза удивительная

Данный коктейль также помогает набрать мышечную массу и сжечь жиры на талии.
Диетолог Кортни Д'Анджело утверждает, что протеиновый коктейль или смузи - это лучшим напитком для сжигания жира на животе.
Как пишет Eat This, Not That!, по ее словам, люди во время диеты часто забывают о важности напитков.
"Одним из лучших для похудения в области поясницы назван напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи", - говорит диетолог.
Также Д'Анджело уверяет, что белок важен для потери висцерального жира. А еще - протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать голод.
"Наши мышцы метаболически активны. Чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ, что приводит к потере большего количества жира по всему телу и в области живота", - подытожила специалист, добавив, что белок очень важен для организма, так как он улучшает метаболизм.
Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.
Между тем, долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.
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