Назван уникальный напиток для похудения: стоит дешево, а польза удивительная

Протеиновый коктейль снижает вес

Диетолог Кортни Д'Анджело утверждает, что протеиновый коктейль или смузи - это лучшим напитком для сжигания жира на животе.

Как пишет Eat This, Not That!, по ее словам, люди во время диеты часто забывают о важности напитков.

"Одним из лучших для похудения в области поясницы назван напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи", - говорит диетолог.

Также Д'Анджело уверяет, что белок важен для потери висцерального жира. А еще - протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать голод.

"Наши мышцы метаболически активны. Чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ, что приводит к потере большего количества жира по всему телу и в области живота", - подытожила специалист, добавив, что белок очень важен для организма, так как он улучшает метаболизм.

