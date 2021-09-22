Назван супер сладкий завтрак, который поможет похудеть

Результаты показали, что потребление шоколада не повлияло на вес участников и фактически способствовало снижению веса. / Фото pixabay.com

Молочный шоколад может быть не первым продуктом, о котором вы думаете, когда решаете сесть на диету, известную своим высоким содержанием сахара, жира и калорий.

Но, как выяснили ученые, начало дня с шоколада может иметь "неожиданные преимущества", помогая организму сжигать жир.

Исследователи из Бригама и женской больницы в Бостоне, США, дали 100 граммов молочного шоколада 19 женщинам в постменопаузе в течение одного часа после пробуждения и за час до того, как они отправились спать в течение двух недель, пишет Mirror.co.uk.

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Результаты показали, что потребление шоколада не повлияло на вес участников и фактически способствовало снижению веса.

В нем говорится, что употребление шоколада по утрам может действительно помочь сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови.

Возможно, это связано с флаванолами, полезными химическими веществами, которые естественным образом содержатся в какао и которые усиливают окисление жиров.

В то время как употребление шоколада на ночь помогло регулировать режим сна и изменить обмен веществ.

В ходе испытания участникам разрешалось есть "любую другую пищу", включая сладкие, помимо их диеты из молочного шоколада.

Фрэнк А.Дж. Л. Шеер, нейробиолог, специализирующийся на расстройствах сна и циркадных расстройствах, сказал: "Употребление шоколада утром или вечером / ночью оказывает различное влияние на голод и аппетит, окисление субстратов, уровень глюкозы натощак, микробиоту (состав и функции), ритмы сна и температуры.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что не только то, что мы едим, но и когда мы едим, может влиять на физиологические механизмы, участвующие в регуляции веса тела".

Исследователи добавили: "Результаты показывают, что женщины были менее голодны, когда ели шоколад, и испытывали меньшее желание сладкого, чем без шоколада, особенно когда принимали шоколад вечером / ночью.

"Более того, ежедневный уровень кортизола был ниже при употреблении шоколада утром, чем вечером / ночью".

Тем не менее, шоколад все же следует употреблять в умеренных количествах как часть сбалансированной диеты.

Новое исследование, опубликованное в The FASEB Journal, следует за другим недавним исследованием потенциальных преимуществ употребления какао, основного ингредиента шоколада.