Назван самый полезный сок - он незаменим зимой и летом

Вишневый сок - самый полезный / Фото pixabay.com

Специалисты заявили, что самым полезным соком для здоровья считается насыщенный и концентрированный вишневый сок.

Эксперты отмечают, что еще полезнее было бы съедать стакан свежих вишен каждый день - они насытили бы организм необходимой дозой клетчатки. Но так как в нашем регионе эти ягоды зреют только летом, поэтому зимой нужно обязательно пить вишневый сок, передает издание Eatthis.

Вишневый сок - польза

уменьшает воспаления и усиливает приток крови к мышцам, так как содержит самое большое количество антоцианов – мощных антиоксидантов;

насыщенный вишневый сок без добавления сахара помогает снизить артериальное давление;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам и калию;

помогает нормализовать сон и избавляет от бессонницы благодаря мелатонину – гормону, который регулирует цикл сна;

значительно облегчает симптомы артрита и снижает показатели воспалений;

почти на треть снижает риск обострения при подагре;

уменьшает уровень окислительного стресса – это повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, у здоровых женщин и мужчин. Окислительный стресс ускоряет процесс старения организма и провоцирует развитие таких заболеваний как атеросклероз, диабет, рак, болезнь Альцгеймера и многих других.

Кроме того, если выпивать стакан вишневого сока за 1,5 часа до спортивной тренировки, то он поможет улучшить выносливость, снизить потерю сил и восстановить мышцы после интенсивных упражнений.

Вишневый сок - калорийность

Калорийность одного стакана вишневого сока составляет около 110 ккал. Тем, кто стремится похудеть или придерживается низкокалорийной диеты, рекомендуется ограничить его употребление половиной стакана в день.

Вишневый сок - вред

Вишневый сок приносит немало пользы организму, однако некоторым людям стоит употреблять его с осторожностью.

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Во-первых, вишнёвый сок в больших количествах может выступать в качестве слабительного, что грозит дискомфортом в кишечнике и диареей.

Во-вторых, вишневый сок имеет очень высокую кислотность - в 100 мл содержится в среднем 1,6 г органических кислот. Поэтому употребление вишневого сока нежелательно для больных язвой двенадцатиперстной кишки, гастритом и людей, страдающих от изжоги. Им лучше употреблять вишнёвый сок в разбавленном виде до 30 процентов, как у промышленных производителей нектаров.

Читайте такжеКомаровский развенчал популярные мифы о суточной норме воды

Как сообщал Главред, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал грубую ошибку, которую часто допускают родители. В частности, они дают детям фруктовые соки вместо фруктов. При этом у диетологов во всем мире отсутствует такая рекомендация.

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