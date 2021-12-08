Назван самый опасный салат на новогоднем столе

Специалист назвала вредный салат, который готовить на Новый год не стоит.
Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что любителям салата из крабовых палочек необходимо минимизировать его употребление или вообще исключить из рациона.
"Крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза в продукте промышленного производства сомнительна. Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу", - говорит специалист.
Степанова добавила, что этот продукт чаще всего можно увидеть в салате, который заправляют еще менее полезным продуктом — майонезом.
"Если вы пришли в гости и на столе нет более здоровой альтернативы, то одна-две столовой ложки особого вреда не нанесут, если, конечно, сочетать их с другими здоровыми блюдами на столе. Если же вы на лечебном питании, рекомендую воздержаться от крабовых палочек, а также советую отказаться от них тем, у кого есть аллергические симптомы, проблемы с пищеварением, аутоиммунные заболевания, пищевая чувствительность, кожные проявления, хроническая усталость, апатия, депрессия, мигрени, головные боли", — заключила эксперт.
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