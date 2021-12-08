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Назван самый опасный салат на новогоднем столе

8 декабря 2021, 23:46

Специалист назвала вредный салат, который готовить на Новый год не стоит.

Салат с крабовыми палочками

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что любителям салата из крабовых палочек необходимо минимизировать его употребление или вообще исключить из рациона.

"Крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза в продукте промышленного производства сомнительна. Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу", - говорит специалист.

Степанова добавила, что этот продукт чаще всего можно увидеть в салате, который заправляют еще менее полезным продуктом — майонезом.

"Если вы пришли в гости и на столе нет более здоровой альтернативы, то одна-две столовой ложки особого вреда не нанесут, если, конечно, сочетать их с другими здоровыми блюдами на столе. Если же вы на лечебном питании, рекомендую воздержаться от крабовых палочек, а также советую отказаться от них тем, у кого есть аллергические симптомы, проблемы с пищеварением, аутоиммунные заболевания, пищевая чувствительность, кожные проявления, хроническая усталость, апатия, депрессия, мигрени, головные боли", — заключила эксперт.

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