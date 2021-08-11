Назван признак, который провоцирует раннюю смерть среди женщин

Женское здоровье зависит от физической активности / pixabay

Европейские исследователи выяснили, что уменьшение роста женщин в среднем возрасте говорит о повышенном риске преждевременной смерти. Соответствующие результаты исследования опубликованы в BMJ Open, пишет EurekAlert.

Ученые отмечают, что после 50 лет у большинства людей уменьшается рост. И особенно этот процесс ускоряется в 70 лет. А тем временем он может вызывать уплотнение позвоночных дисков, компрессионные переломы позвоночника и искривление осанки. Все это нарушает работу сердечно-сосудистой системы и повышает риск смерти.

Исследователи университетов Гетеборга и Копенгагена провели наблюдение за 2406 женщинами из Швеции и Дании, которые родились в период с 1908 по 1952 годы. Им дважды измерили рост: от 30 до 60 лет и спустя 10-13 лет после этого.

Выяснилось, что за этот период рост участниц эксперимента уменьшался на 0,8 сантиметра. Но были и такие, которые потеряли до 14 сантиметров.

Затем ученые отслеживали причины смерти 625 женщин. У 157 из них причиной летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания. Дальнейший анализ показал, что каждый сантиметр потерянного роста повышал риск смерти на 14% у шведок и на 21% у датчанок. А при потере роста более чем на два сантиметра эти показатели выросли до 74 и 80%.

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Авторы исследования резюмировали, что предотвратить данную проблему способна регулярная физическая активность.

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Ранее исследователи заявили, что риск развития колоректального рака удваивается у женщин, которые каждую неделю употребляют два или более сладких напитка (например, газированные напитки, подслащенный чай или спортивные и энергетические напитки), по сравнению с теми, кто в среднем употребляет менее одного из этих продуктов в день.