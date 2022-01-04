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Назван напиток, из-за которого выпадают волосы

4 января 2022, 03:50

Цинк и фолиевая кислота помогают поддерживать силу и густоту волос. Чрезмерное употребление алкоголя может лишить организм этих веществ и привести к облысению.

волосы, выпадение волос
Ученые нашли связь между алкоголем и выпадением волос / Фото ua.depositphotos.com

Чрезмерное употребление алкоголя может лишить организм жизненно важных питательных веществ и привести к ломкости и истончению волос, а впоследствии и к их выпадению.

В частности, алкоголь снижает уровень цинка в организме, который является довольно важным минералом, влияющим на рост и объем волос, пишет Express. Таким образом, употребление алкоголя может привести к облысению.

Ученые говорят, что мужчинам и женщинам не рекомендуется употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю.

"Одна единица равна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству алкоголя, которое среднестатистический взрослый может переработать за час", — говорится в исследовании.

Количество единиц напитка зависит от его размера и крепости.

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Сохранение гидратации и употребление большого количества воды также может улучшить общее состояние ваших волос.

К слову, выпадение волос является нормальным явлением, так как мы можем терять от 50 до 100 волос в день, часто даже не замечая этого.

Как сообщал Главред, трихолог-реабилитолог, специалист по восстановлению волос Юлия Дудий рассказала, какую расческу выбрать, чтобы волосы были ровными и блестящими.

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