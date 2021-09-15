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Назван мясной продукт, который вызывает рак

15 сентября 2021, 09:21

Исследования показывают, что это мясо может повысить риск рака несколькими способами.

Лечение рака
Таким образом, употребление в пищу даже нескольких ломтиков бекона в день может в долгосрочной перспективе навредить вашему здоровью. / ua.depositphotos.com

Хотя многие люди знают, что бекон - не самая питательная пища, недавние отчеты связывают это восхитительное красное мясо с раком.

Таким образом, вы можете задаться вопросом, существует ли научная связь между беконом и раком, а также сколько бекона вы можете безопасно съесть и есть ли какие-либо способы снизить любые связанные с этим риски для здоровья.

В этой статье рассматривается исследование, чтобы определить, вызывает ли бекон рак, пишет Healthline.

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Является ли бекон канцерогенным?

Исследования показывают, что бекон может повысить риск рака несколькими способами.

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Обработанное мясо

Обработанное мясо - это любой мясной продукт, консервированный путем консервирования, копчения, соления, консервирования или других методов.

Вяленое мясо, такое как бекон, считается обработанным, наряду с мясным ассорти, хот-догами, колбасой и вяленым мясом.

Примечательно, что все переработанное мясо, включая бекон, недавно было классифицировано Всемирной организацией здравоохранения как канцерогенное.

Это связано с тем, что многочисленные исследования связали большее потребление обработанного мяса с более высоким риском определенных типов рака, включая рак прямой кишки, желудка и груди.

Соединения, вызывающие рак

Большинство продуктов из бекона содержат нитрит натрия, который предотвращает рост бактерий и улучшает вкус и цвет.

Под воздействием тепла нитрит натрия может производить нитрозамин - соединение, которое связано с раком.

Кроме того, вяление, приготовление на гриле и копчение способствуют образованию вредных соединений, таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), гетероциклические амины (ГКА) и конечные продукты гликозилирования (AGE), которые считаются канцерогенными.

Натрий

Бекон очень богат натрием, около 193 мг в каждом ломтике. Для справки: Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендует ограничить потребление натрия до менее 2300 мг в день.

Повышенное потребление натрия в больших количествах может не только повысить уровень артериального давления, но и связано с повышенным риском рака.

В частности, некоторые исследования связывают повышенное потребление натрия с более высоким риском рака желудка и легких.

Сколько бекона нужно есть?

Исследование, в котором приняли участие почти 475000 человек, связывало каждое 20-граммовое увеличение ежедневного потребления обработанного мяса, что равняется примерно 2 ломтикам бекона, с повышением риска колоректального рака на 18% в течение 7 лет.

Таким образом, употребление в пищу даже нескольких ломтиков бекона в день может в долгосрочной перспективе навредить вашему здоровью.

Тем не менее, хотя бекон может быть не самым полезным вариантом завтрака, вам не нужно полностью исключать его из своего рациона.

На самом деле, вы можете время от времени наслаждаться беконом как частью здоровой, всесторонней диеты, если сочетаете его с большим количеством питательных, минимально обработанных ингредиентов.

Если вы регулярно едите бекон, постарайтесь максимально сократить его потребление, но не стесняйтесь наслаждаться им один или два раза в неделю в качестве случайного удовольствия.

Советы по приготовлению, чтобы снизить риск рака бекона

Один из самых простых и эффективных способов уменьшить количество вызывающих рак соединений в беконе - это изменить способ приготовления.

Это потому, что многие вредные, вызывающие рак соединения образуются во время так называемых реакций потемнения Майяра, которые представляют собой химические реакции, происходящие между белками и сахарами при воздействии высоких температур.

Поэтому жарка на сковороде и выпечка на сильном огне могут быть особенно опасными.

Простое приготовление бекона при более низкой температуре может снизить концентрацию этих вредных соединений.

Некоторые исследования также показывают, что бекон, приготовленный в микроволновой печи, снижает количество нитрозаминов по сравнению с жаркой на сковороде.

Вы также должны по возможности покупать бекон без нитратов и искать продукты с низким содержанием натрия.

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