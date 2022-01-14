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Назван идеальный напиток для чистки кишечника после праздников

14 января 2022, 04:56

Очистить организм в домашних условиях после новогодних застолий возможно. Нутрициолог Екатерина Маркова посоветовала присмотреться к антисахарным травам.

чай, ромашковый чай, травяной чай
Как очистить организм в домашних условиях? Помогут травяные чаи / Фото pixabay.com

После праздничных застолий многие присматриваются к продуктам, которые помогут очистить организм в домашних условиях после жирных блюд и алкогольных напитков.

Нутрициолог Екатерина Маркова назвала напитки для чистки кишечника, передает РИА Новости.

Эксперт советует присмотреться к травяным чаям.

"После новогодних праздников актуально обратить внимание на антисахарные травы", - сказала Маркова.

Как очистить организм травами

Каждый травяной чай предназначен для решения определенной проблемы. При этом универсальными травами для здоровья органов ЖКТ являются ромашка, фенхель, тысячелистник и другие.

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"Какие-то травы заживляют кишечник, какие-то помогают наладить желчеотток и детокс в целом. Во время стресса идеально подойдет чай тулси. Он обладает успокаивающим действием, поднимает настроение, способствует психической устойчивости, а также помогает сбросить лишний вес и понизить уровень сахара в крови и общего холестерина", — отметила эксперт.

Семена пажитника поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а также корректную работу поджелудочной железы. Также чай на основе семян пажитника хорошо работает для поддержания лактации.

Джимнема сильвестра — трава, очищающая вкусовые рецепторы от сладкого вкуса. Кроме того, трава снижает уровень сахара в крови, снижает аппетит, уменьшает набор веса, благотворно воздействует на холестерин.

Маркова напомнила, что существует даже отдельная наука — травничество.

"Каждая трава имеет свои противопоказания и побочные действия. Именно поэтому не стоит пренебрегать этими знаниями", — резюмировала специалист.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезен японский чай из гречки и как его приготовить.

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здоровье чай кишечник
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