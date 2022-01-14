Назван идеальный напиток для чистки кишечника после праздников

Очистить организм в домашних условиях после новогодних застолий возможно. Нутрициолог Екатерина Маркова посоветовала присмотреться к антисахарным травам.
После праздничных застолий многие присматриваются к продуктам, которые помогут очистить организм в домашних условиях после жирных блюд и алкогольных напитков.
Нутрициолог Екатерина Маркова назвала напитки для чистки кишечника, передает РИА Новости.
Эксперт советует присмотреться к травяным чаям.
"После новогодних праздников актуально обратить внимание на антисахарные травы", - сказала Маркова.
Как очистить организм травами
Каждый травяной чай предназначен для решения определенной проблемы. При этом универсальными травами для здоровья органов ЖКТ являются ромашка, фенхель, тысячелистник и другие.
"Какие-то травы заживляют кишечник, какие-то помогают наладить желчеотток и детокс в целом. Во время стресса идеально подойдет чай тулси. Он обладает успокаивающим действием, поднимает настроение, способствует психической устойчивости, а также помогает сбросить лишний вес и понизить уровень сахара в крови и общего холестерина", — отметила эксперт.
Семена пажитника поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а также корректную работу поджелудочной железы. Также чай на основе семян пажитника хорошо работает для поддержания лактации.
Джимнема сильвестра — трава, очищающая вкусовые рецепторы от сладкого вкуса. Кроме того, трава снижает уровень сахара в крови, снижает аппетит, уменьшает набор веса, благотворно воздействует на холестерин.
Маркова напомнила, что существует даже отдельная наука — травничество.
"Каждая трава имеет свои противопоказания и побочные действия. Именно поэтому не стоит пренебрегать этими знаниями", — резюмировала специалист.
Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезен японский чай из гречки и как его приготовить.
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