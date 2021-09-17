Назван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно пить

На рынке продается много различных пищевых добавок, но доказательства эффективности неоднозначны / УНИАН

Высокое кровяное давление означает, что сила кровотока, протекающего по артериям, постоянно слишком высока. Когда это происходит, вашему сердцу приходится усерднее работать, чтобы перекачивать кровь по вашему телу. Со временем это может повысить риск сердечного приступа.

К счастью, вы можете полностью изменить этот механизм, пока не стало слишком поздно, изменив свой рацион.

Простые диетические изменения могут снизить высокое кровяное давление.

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Ключевой вывод метаанализа, проведенного Центром доказательной медицины (CEBM), который является частью факультета первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета, заключается в том, что зеленый чай обладает способностями снижать кровяное давление.

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"На рынке продается много различных пищевых добавок, но доказательства эффективности неоднозначны", - пишут исследователи.

Однако "считается, что экстракты зеленого чая обладают антиоксидантными и ингибиторными свойствами", - отметили они.

Чтобы изучить влияние потребления зеленого чая на артериальное давление, они проанализировали и синтезировали данные клинических испытаний, оценивающих влияние зеленого чая на артериальное давление.

Исследователи провели поиск в пяти электронных базах данных и включили только двойные слепые рандомизированные клинические испытания (РКИ).

Они также оценили качество отчетности включенных исследований.

Было отобрано тридцать восемь подходящих исследований, из которых мы включили 20 РКИ с более чем 1500 участниками.

"Мета-анализ показал, что потребление зеленого чая привело к значительному снижению систолического артериального давления, общего холестерина и холестерина ЛПНП", - отметили исследователи.

Холестерин ЛПНП также является предвестником сердечно-сосудистых проблем.

"Мы также заметили, что максимальный эффект зеленого чая проявляется, когда ежедневное потребление эпигалокатехин-3-галлата (наиболее распространенного и биологически активного соединения в экстрактах зеленого чая) составляет примерно 200 мг, что соответствует пяти-шести чашкам чая в день", они пришли к выводу.

"Выше этой дозировки побочные эффекты были более частыми и более серьезными".

Общие диетические советы

Сократите количество соли в пище и ешьте много фруктов и овощей.

"Чем больше соли вы едите, тем выше ваше кровяное давление", - предупреждает NHS.

Согласно рекомендациям Великобритании по здоровью, вы должны стремиться съедать менее 6 г соли в день, что составляет примерно чайную ложку.

Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макароны, а также много фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление ", - отмечает NHS.

Согласно здоровью, вы должны стремиться есть пять порций фруктов и овощей каждый день.

"Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может со временем поднять ваше кровяное давление", - добавляет он.

Соблюдение рекомендуемых уровней - лучший способ снизить риск развития высокого кровяного давления:

Мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно пить более 14 единиц в неделю.

Распределите потребление алкоголя на три дня или больше, если вы пьете до 14 единиц в неделю.