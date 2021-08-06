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Назван фактор на работе, который повышает риск сердечного заболевания

6 августа 2021, 22:24

Это важно помнить, даже если работа в офисе.

Сердце_аритмия
Продолжительная работа может увеличить смертность / Pixabay

Более высокая частота пульса в состоянии покоя (ЧСС) обычно указывает на то, что сердце слишком сильно нагружено. Стресс заставляет организм выделять гормоны адреналина, которые заставляют сердце биться быстрее и повышать кровяное давление.

Эксперты в области здравоохранения подчеркивают важность здорового образа жизни для поддержания здоровой RHR, поскольку у людей, находящихся под большим давлением, повышен риск сердечных осложнений, пишет Express.co.uk.

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Продолжительное рабочее время - более 55 часов в неделю - связано с повышенным на 17% риском смерти от ишемической болезни сердца и на 35% более высоким риском инсульта.

Ишемическая болезнь сердца (термин, обозначающий проблемы с сердцем) вызывается сужением артерий, из-за чего меньше крови и кислорода достигает сердечных мышц.

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Доктор Наяран Гадкар, кардиолог-консультант из многопрофильной больницы Zen, сказал: "Работа не менее 55 часов в неделю связана с более высоким риском ишемической болезни сердца и инсульта по сравнению с теми людьми, которые работают около 35-40 часов в неделю.

"Продолжительная работа может увеличить смертность и мобильность от ишемической болезни сердца и инсульта из-за психологического стресса".

Доктор Рахул Сингхал, старший электрофизиолог и кардиолог из Джайпура, объяснил, что частота сердечных сокращений является надежным индикатором здоровья человека в настоящем и будущем.

Высокий RHR обычно указывает на низкую физическую форму, избыточный вес или высокое кровяное давление.

Чем выше RHR пациента, тем выше риск сердечных заболеваний или преждевременной смерти, поскольку более высокий RHR заставляет сердце работать чаще.

Из-за повышенного давления на сердце мышцы органа становятся все более напряженными, что может вызвать серьезные осложнения.

Сингхал объяснил: "Хотя увеличение пульса во время упражнений - это хорошо, это не то же самое, что высокий пульс в состоянии покоя. В состоянии покоя пульс не должен быть слишком высоким, иначе это будет признаком того, что ваши сердечные мышцы находятся под принуждением".

И наоборот, низкий уровень HRH может указывать на недостаточную активность щитовидной железы, воспалительное заболевание или дисбаланс химических веществ в крови.

RHR от 60 до 100 является нормальным, в то время как RHR выше 80 считается высокой частотой сердечных сокращений в состоянии покоя.

Сингхал объяснил: "Обычно частота пульса составляет от 60 до 100. Но если частота пульса выше 80 при показании пульса в 60 секунд, тогда ваш риск высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается вдвое.

"Если он выше 90, риск всех этих опасностей увеличивается в три раза. Эксперты считают, что пульс между 70 и 80 ударами является идеальной частотой пульса в состоянии покоя".

Клиника Майо рекомендует проверять частоту сердечных сокращений, прикладывая указательный и третий пальцы к шее.

В качестве альтернативы вы можете поместить два пальца между костью и сухожилием над радикальной артерией, которая расположена на стороне большого пальца запястья.

Как только вы почувствуете пульс, подсчитайте количество ударов за 15 секунд, а затем умножьте это число на четыре, чтобы рассчитать количество ударов в минуту.

Факторы риска

Различные факторы, которые могут повлиять на частоту сердечных сокращений, включают:

  • Возраст
  • Фитнес и уровни активности
  • Быть курильщиком
  • Сердечно-сосудистые заболевания, высокий уровень холестерина или диабет
  • Температура воздуха
  • Положение тела
  • Эмоции
  • Размер тела
  • Лекарства

Частоту сердечных сокращений в состоянии покоя можно стабилизировать путем улучшения привычек образа жизни, включая сон, гидратацию и управление стрессом.

Если частота сердечных сокращений внезапно резко возрастает в ответ на такие проблемы, как эмоциональный стресс или другие факторы окружающей среды, устранение причины стресса может помочь снизить частоту сердечных сокращений.

По данным Medical News Today, эти факторы также могут улучшить способность человека поддерживать здоровую частоту сердечных сокращений во время физической активности и стресса.

здоровье
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