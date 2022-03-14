Нажмет ли Путин свою ядерную кнопку - ответ жесткого критика российского диктатора

Ядерное оружие / defence.ru

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев, известный, как жесткий критик президента РФ Владимира Путина, утверждает, что даже американская разведка, предупреждавшая Украину о вторжении, считает, что он не применит ядерное оружие.

Как пишет OBOZEVATEL Иноземцев признался, что общался по этому поводу со знающими людьми в Вашингтоне на Брюсселе.

"Люди эти говорят одно: они считают, что эпоха, когда можно было нажать эту кнопку, закончилась в 50-м году. В последний момент, когда американцы предполагали, что можно сбросить атомную бомбу, – это когда китайцы ввязались в войну в Корее. Генерал Макартур просил президента Трумэна разрешить использование ядерного оружия, разрушить пограничные мосты и вообще китайцев запугать. С тех пор люди говорили мне, что даже во времена Карибского кризиса никто – ни Кеннеди, ни Хрущев – всерьез бомбу бросать не собирались", - сказал Иноземцев.

Читайте такжеРоссия открыто анонсировала новые удары по УкраинеТакже он предположил, что одна из причин, по которым Путин напал на Украину, – маниакальная одержимость российского лидера украинской темой и то, что он считает украинцев "недолюдьми".

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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