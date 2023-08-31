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Назад в школу: украинские фешн-блогеры показали стильные образы на сентябрь

Алена Кюпели
31 августа 2023, 12:58 обновлено 31 августа, 13:06
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Первое сентября - повод отпраздновать приход осени и обновить свой гардероб.
Осень - время апгрейднуть стиль
Осень - время апгрейднуть стиль / Коллаж Главред, фото Instagram

Несмотря на адскую жару, лето все же подходит к концу и первое сентября буквально вваливается в украинские дома. Начинает хотеться прохлады и более монохромных цветов. Ведь главный тренд этой осени - лаконичная повседневная одежда, выполненная из лучших в своем классе тканей.

Нет, не подумайте, что это будет скучно. К осеннему образу все еще можно добавить яркие носки или гольфы, массивные украшения, другие аксессуары.

Война в Украине также привнесла свои изменения в моду и об этом писали передовые фешн-издания. В частности, они даже обратили внимание на то, что актуальными стали строгие черные пальто, а также классические белые рубашки, стилизованные множеством изобретательных способов.

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Украинские фешн-блогеры не отстают от трендов и показывают свои вариации осеннего sustainable-образа. Используя базовые вещи, они выглядят стильно и для похода в офис, для городской прогулки или школьной линейки.

Так, дизайнер Диана Милканова отмечает свой "back to school" образ. В фокусе - белая рубашка, оверсайз пиджак, вытянутой формы сумка, похожая на портфель, а также туфли на низком каблуке с заокругленным носком. Правда, можно сказать, что обувь в данном случае - это акцент всего лука.

Нельзя не отметить еще один осенний аутфит, который заполонил страницы украинских фешн-знатоков. И хотя образ можно считать подходящим для летних офисных будней, он также станет отличным вариантом на осень.

Украинская блогер Ника Гук воплотила его и показала на страницах своего Instagram. На ней - черные брюки палаццо, а также белая майка, лаконичный пояс, желательно с элегантной пряжкой.

Похожий лук недавно показывала и Алина Френдий, только в других цветах.

Так что наслаждаться последними теплыми деньками в городе можно и так, с намеком на приближение не менее модной осени.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды осени 2023 - эти пять вещей обязательно должны быть в гардеробе.

Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.

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