Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речи

Суржик стал привычным явлением для многих украинцев. Он встречается не только в разговорах, но и постах соцсетей и даже в литературе. И все же важно заботиться о правильности речи.
Известный языковед и учитель Александр Авраменко дает конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас, об этом он рассказал в Сніданок з 1+1.
В новом видеоролике лингвист развенчивает распространенные ошибки и предлагает пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.
- Заставляти брата працювати.
- Купити квартиру в розстрочку.
- Вибирати найсмачніші груші.
Чтобы избавиться от суржика, важно заниматься совершенствованием своей речи. Нужно изучать правила украинского языка и читать литературу, чтобы усвоить грамматику и обогатить свой словарный запас.
Вот и правильные ответы.
- Заставляти брата працювати — неправильно. Брата примушують працювати, а заставляють річ у ломбарді або кімнату меблями.
- Купити квартиру в розстрочку — неправильно. Потрібно говорити на виплат.
- Вибирати найсмачніші груші — правильно. Предмети вибирають, а не обирають.
Смотрите видео о том, как избегать суржика:
Языковой вопрос
Напомним, что российские власти стремятся расколоть Украину из-за языкового вопроса. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным языком общения. Из-за этого внутри государства провоцируются конфликты.
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