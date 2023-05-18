Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речи

Часто причиной появления суржика называют двуязычие, но на самом деле это проблема для украинского языка.

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Авраменко советует, как жить без суржика / коллаж Главред: фото: Facebook, скриншот: завтрак с 1+1

Суржик стал привычным явлением для многих украинцев. Он встречается не только в разговорах, но и постах соцсетей и даже в литературе. И все же важно заботиться о правильности речи.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко дает конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас, об этом он рассказал в Сніданок з 1+1.

В новом видеоролике лингвист развенчивает распространенные ошибки и предлагает пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

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Тестовое задание от Авраменко / скриншот: завтрак с 1+1

Заставляти брата працювати. Купити квартиру в розстрочку. Вибирати найсмачніші груші.

Чтобы избавиться от суржика, важно заниматься совершенствованием своей речи. Нужно изучать правила украинского языка и читать литературу, чтобы усвоить грамматику и обогатить свой словарный запас.

Вот и правильные ответы.

Заставляти брата працювати — неправильно. Брата примушують працювати, а заставляють річ у ломбарді або кімнату меблями. Купити квартиру в розстрочку — неправильно. Потрібно говорити на виплат. Вибирати найсмачніші груші — правильно. Предмети вибирають, а не обирають.

Смотрите видео о том, как избегать суржика:

Языковой вопрос

Напомним, что российские власти стремятся расколоть Украину из-за языкового вопроса. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным языком общения. Из-за этого внутри государства провоцируются конфликты.

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