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Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимости

7 января 2022, 06:10

Чтобы уменьшить потребление сахара, придется поработать над своими пищевыми предпочтениями и поискать полезную альтернативу.

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Чтобы уменьшить употребление сахара, придется поработать над своим рационом / Фото pixabay

Знакомо ли вам ощущение, что если вы немедленно не съедите какие-то сладости, то не сможете ни на чем сконцентрироваться? Если в момент, когда вам хочется сладкого, вы не можете себя контролировать и руки сразу тянутся к шоколадке или коробке с конфетами – это может свидетельствовать о зависимости от сладкого.

Сахар нельзя назвать абсолютно плохим продуктом, ведь он также выполняет свою роль в работе организма. В частности, он преобразуется в энергию для работы мозга, мышц и клеток. Однако чрезмерное употребление сахара может привести к нарушению гормонального фона, ухудшить состояние кожи и даже вызвать серьезные заболевания, например, сахарный диабет II типа.

Зависимость от сладкого может еще и очень сильно ударить по фигуре. И не только потому, что сладости очень калорийны, но и потому, что свободный сахар очень быстро переваривается и вызывает голод – соответственно, за день вы съедите больше пищи, чем в целом нужно было бы организму.

Каким же образом можно избавиться от зависимости от сладкого? Главред собрал для вас 10 самых действенных советов психологов и диетологов.

1. Читайте этикетки

На этикетках продуктов ингредиенты указываются в порядке наибольшего их содержания – то есть среди первых те, которых в продукте больше всего. Обращайте внимание на состав того, что покупаете, ведь большое количество сахара "прячется" даже там, где вы не ожидаете его увидеть. Например, в одной столовой ложке кетчупа содержится около 4 граммов (одна чайная ложка) сахара.

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Сахар есть во фруктовых йогуртах, батончиках "мюсли", хрустящих хлопьях для завтраков, а в подслащенной газированной воде его количество и вообще зашкаливает.

2. Не начинайте день со сладкого

Мы уже упоминали ранее, что свободный сахар быстро переваривается, и у вас снова возникает чувство голода. Кроме этого завтрак, который имеет сладкий вкус (например, круассаны или сырники с вареньем) будет подталкивать вас к потреблению других сладостей в течение дня.

3. Употребляйте достаточно пищевых волокон

Определенный уровень глюкозы в крови сохраняется постоянно. Однако важно, чтобы ее уровень не был слишком высоким. Поэтому нужно употреблять достаточное количество пищевых волокон, то есть клетчатки – это поможет замедлить всасывание глюкозы в кровь.

Клетчатка содержится в растительных продуктах. Ее много, например, в цельнозерновых крупах, отрубях, фасоли, овощах, орехах, семенах и т.д.

4. Не голодайте

Нужно придерживаться правильного режима питания и не пропускать завтрак, обед и ужин. При необходимости можно также устраивать себе 1-2 легких перекуса. Но ни в коем случае между приемами пищи не должно быть долгих пауз – более 8 часов. Ведь в таком случае в крови снизится уровень глюкозы и руки сами потянутся к чему-то сладкому.

5. Избавьтесь от соблазнов

По принципу известной поговорки "с глаз долой – из сердца вон", лучше не держать рядом с собой ничего сладкого. Откажитесь от покупки сладостей даже под предлогом, что это "для детей" или "для гостей". Иначе вам будет трудно удержаться, чтобы не присоединиться к вашим гостям за поеданием торта или пирожных. В конце концов, всегда найдется здоровая альтернатива таким угощениям.

6. Захотелось сладкого – выдержите паузу

Часто наши желания являются кратковременными, и достаточно будет выдержать паузу хотя бы в 10 минут, чтобы влечение к сладкому уменьшилось. Скажите себе, что вы съедите ту конфету позже – и вы увидите, что через некоторое время ваше внезапное желание будет уже не таким сильным.

7. Почистите зубы

Часто после приема пищи хочется закусить чем-нибудь сладеньким. Согласитесь, для многих это этакая вишенка на торте и логичное завершение трапезы. В этом случае можно просто почистить зубы, пожевать жвачку без сахара или же прополоскать рот ополаскивателем. Кроме психологического сдерживания ("Как это я буду есть, раз уж зубы почистил?!"), здесь сработает еще и то, что зубная паста имеет специфический вкус, который не сочетается со сладостями. Поэтому желание съесть что-то сладкое будет меньшим.

8. Переключите свое внимание на что-то другое

Если вам хочется съесть что-то сладкое, займитесь каким-то делом, которое сможет вас отвлечь. Например, можно сделать физические упражнения, выйти на прогулку или заняться домашними заботами.

9. Замените вредный сахар на полезный

Вместо конфет, шоколада и пирожных старайтесь есть фрукты, ягоды и сухофрукты.

Также попробуйте поэкспериментировать на кухне и готовить больше блюд, не содержащих сахара. Когда вы измените свой рацион, то сами удивитесь, о скольких интересных и полезных рецептах вы до сих пор не знали.

10. Не старайтесь сразу прыгнуть выше головы

Ставьте себе реалистичные цели. Если вы загорелись идеей преодолеть зависимость от сахара, вы не обязаны полностью исключить его из вашей жизни в один момент. Отказываться от сладкого нужно постепенно, и в какой-то момент вы сможете достичь разумных пределов употребления сахара в вашем рационе.

Однако будьте готовы, что отказаться от сахара будет не так уж и легко – в первые дни придется пережить "ломку". Но помните, что ваши усилия того стоят, и положительные изменения после такого решения не заставят себя долго ждать.

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