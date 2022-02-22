Найден простой способ, который поможет быстро справиться с тошнотой

Цитрусовые помогут справиться с тошнотой / Фото: Instagram/markovatp

Стюардессы являются наибольшими свидетелями неприятного состояния людей - тошноты. Так как очень часто на борту авиалайнера пассажиры страдают и этой неприятного ощущения.

Опытные бортпроводники поделились с путешественниками проверенными способами борьбы с тошнотой во время полета. Об этом пишет The Sun со ссылкой на тред на Reddit.

"Налейте в чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять раз. К десятому разу из колы выйдет большее количество газа", - советует член экипажа.

По его словам, таким образом симптомы тошноты заметно уменьшатся.

Также отмечается, что укачивание помогут побороть цитрусовые.

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"Добавьте в горячую чашку несколько капель сока лимона и дайте пассажиру понюхать. Это уменьшает тошноту", - рекомендуют другие.

Также другими средствами, помогающими справиться с симптомами укачивания, являются лимонад без газа и горячий имбирный чай.

Чем опасна тошнота

В легких случаях с тошнотой может справиться самостоятельно. Однако не стоит пренебрегать обращением к врачу. Регулярные приступы тошноты могут свидетельствовать о серьезных неполадках в работе организма. "Мутить" может как от простого волнения и переедания, так и от серьезных состояний: сотрясения мозга, болезней печени, внутреннего уха и низкого артериального давления.

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