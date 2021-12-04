Навлечете беду и смерть: никогда не берите и не давайте эти вещи в долг

Что нельзя отдавать из дома / pixabay

Если в вашем доме постоянно скандалы, ссоры и неудачи, вам следует задуматься о причинах и принять меры. Специалисты назвали несколько вещей, которые категорически нельзя давать в долг.

Именно эти вещи могут принести в ваш дом проблемы и разрушить всю положительную энергетику.

Никогда не давайте хлеб в долг после 18:00. Это предвещает бедность и обман от близких людей.

Специалисты не рекомендуют отдавать из дома веники, тряпки и пылесос. Если вы отдали эти три предмета или взяли в долг сами, в ваш дом придет безденежье и можно вымести весь достаток.

Любая хозяйка должна знать, что весь кухонный инвентарь несет свою энергию в доме и служит одному человеку. Никогда не давайте тарелки, чашки, вилки и бокалы. Все это принесет разлад в семью.

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Если взять соль в долг, то можно привлечь большую беду. Соль имеет мощнейшую энергетическую силу. Ее покупать могут только хозяева дома, а отдавать категорически нельзя. Вместе с солью можно привлечь беду и даже смерть.

Специалисты также отмечают, что нельзя отдавать сахар из дома. С этим продуктом вы отдадите всю свою удачу и богатство другому человеку. Можете смело отказать в просьбе, либо взять за сахар деньги.

А еще, никогда не одалживайте соседям инструменты, стулья или ножи. Такие вещи могут рассорить вас на долгие годы.

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