Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знать

Почему коты будят хозяев ночью - мало кто знает, но есть много причин активности котов ночью, на которые обязательно надо обращать внимание.
Кошка будит ночью своих хозяев, чтобы "рассказать" о том, что ее беспокоит. В целом повышенная кошачья активность ночью - это нормальное для них поведение. Кошки - хищники от природы и хорошо видят ночью. Но есть ряд других причин, по которым кошки могут беспокоить вас ночью. Главред разобрался, на какие признаки стоит обращать внимание.
Зачем коты будят своих хозяев
- Остаток энергии. Днем не каждый пушистик может найти себе игрушку, особенно, если хозяев нет дома. За целый день кот накапливает неизрасходованную энергию, поэтому и выплескивает ее ночью.
- Голод. Если домашний любимец голоден и не поужинал, то ночью он не даст покоя хозяевам, пока те его не накормят. Голод - это сильнейший стимул "докричаться" до хозяев ночью.
- Старость. С годами все животные меняются. Это отражается не только на их изменениях в организме, но и на привычках. У старых кошек обычно нарушается режим сна: они более активны ночью, ведь часто это связано с ухудшением их самочувствия.
- Плохое состояние здоровья. Коты могут будить хозяев ночью не по собственной воле. Бессонница у животных ночью бывает из-за болезненности: вялость, рвота, понос, кашель и могут опорожняться в неположенном месте.
- "Зов" природы. Часто кошки могут будить хозяев по ночам по определенным физиологическим причинам: в период течки или перед родами. Коты в основном более активны ночью во время половой охоты.
Как приучить кошку вставать позже
- Домашние животные обычно подстраиваются под ритм жизни владельцев. Например, они реагируют на выключение света, телевизора, ноутбука или кондиционера. После этого можно позвать к себе кота, поласкать его чуточку, чтобы помочь ему расслабиться и уснуть. Кот привыкнет к таким действиям и будет повторять за вами.
- Обычно домашние пушистики просыпаются среди ночи именно для того, чтобы перекусить. Поэтому, чтобы кот ночью крепко спал и тихонько мурчал, надо сытный ужин. Стоит разделить прием пищи для своего кота так, чтобы больше всего приходилось именно на ужин.
- Чтобы домашний любимец ночью спал, ему нужно много активных игр. В основном хозяева днем на работе, поэтому и времени поиграть с кошками нет. Стоит сделать дома игровой уголок, где любимец сможет самостоятельно играться. Также, чтобы кот хорошо спал, можно активно поиграть с котом перед сном.
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