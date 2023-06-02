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Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знать

Юлия Куришко
2 июня 2023, 16:57 обновлено 2 июня, 17:13
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Почему коты будят хозяев ночью - мало кто знает, но есть много причин активности котов ночью, на которые обязательно надо обращать внимание.
Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знать
Почему коты будят хозяев ночью / коллаж: Главред, фото: instagram / max_myshikov, instagram / kevinscatagram

Кошка будит ночью своих хозяев, чтобы "рассказать" о том, что ее беспокоит. В целом повышенная кошачья активность ночью - это нормальное для них поведение. Кошки - хищники от природы и хорошо видят ночью. Но есть ряд других причин, по которым кошки могут беспокоить вас ночью. Главред разобрался, на какие признаки стоит обращать внимание.

Зачем коты будят своих хозяев

  1. Остаток энергии. Днем не каждый пушистик может найти себе игрушку, особенно, если хозяев нет дома. За целый день кот накапливает неизрасходованную энергию, поэтому и выплескивает ее ночью.
  2. Голод. Если домашний любимец голоден и не поужинал, то ночью он не даст покоя хозяевам, пока те его не накормят. Голод - это сильнейший стимул "докричаться" до хозяев ночью.
  3. Старость. С годами все животные меняются. Это отражается не только на их изменениях в организме, но и на привычках. У старых кошек обычно нарушается режим сна: они более активны ночью, ведь часто это связано с ухудшением их самочувствия.
  4. Плохое состояние здоровья. Коты могут будить хозяев ночью не по собственной воле. Бессонница у животных ночью бывает из-за болезненности: вялость, рвота, понос, кашель и могут опорожняться в неположенном месте.
  5. "Зов" природы. Часто кошки могут будить хозяев по ночам по определенным физиологическим причинам: в период течки или перед родами. Коты в основном более активны ночью во время половой охоты.

Как приучить кошку вставать позже

  1. Домашние животные обычно подстраиваются под ритм жизни владельцев. Например, они реагируют на выключение света, телевизора, ноутбука или кондиционера. После этого можно позвать к себе кота, поласкать его чуточку, чтобы помочь ему расслабиться и уснуть. Кот привыкнет к таким действиям и будет повторять за вами.
  2. Обычно домашние пушистики просыпаются среди ночи именно для того, чтобы перекусить. Поэтому, чтобы кот ночью крепко спал и тихонько мурчал, надо сытный ужин. Стоит разделить прием пищи для своего кота так, чтобы больше всего приходилось именно на ужин.
  3. Чтобы домашний любимец ночью спал, ему нужно много активных игр. В основном хозяева днем на работе, поэтому и времени поиграть с кошками нет. Стоит сделать дома игровой уголок, где любимец сможет самостоятельно играться. Также, чтобы кот хорошо спал, можно активно поиграть с котом перед сном.

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