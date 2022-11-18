Зачем хозяйки бросают кубики льда в стиральную машинку: секрет, о котором почти никто не знает

Зачем бросать лед в стиральную машинку / Коллаж фото pixabay, ua.depositphotos.com

Каждой хозяйке время от времени приходится стирать и гладить вещи. Но если с первой задачей справиться может стиральная машинка, то на глажку следует потратить много времени.

Но оказывается, этого этапа можно избежать.

Хозяйке на собственном опыте узнали, что несколько кубиков льда в стиральной машине могут сделать так, что вещи после стирки не нужно гладить. Результат напоминает тот, как и при разглаживании складок с помощью пара.

Как еще избежать глажки вещей после стирки

стирать вещи необходимо с отжимом на самой низкой скорости (белье придется дольше сушить, но оно не будет таким скомканным);

вынимать вещи необходимо сразу после стирки;

следует хорошо встряхнуть вещи перед тем, как их развешивать.

Как разгладить вещи без утюга, если на них остались складки

Можно использовать фен и обычную воду. Ткань нужно немного смочить водой и высушить ее феном. Такой способ заменит использование утюга. К тому же, фен точно не оставит следов от утюга и не спалить ткань.

Одежду из легкой ткани можно развесить на ночь в ванной. Под действием влаги, которая есть там в воздухе, ткань сама разгладится и ее можно будет надевать уже утром без глажки.

Вас также заинтересует: