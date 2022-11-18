Зачем хозяйки бросают кубики льда в стиральную машинку: секрет, о котором почти никто не знает

Кубики льда могут помочь избежать глажки вещей после стирки.
Каждой хозяйке время от времени приходится стирать и гладить вещи. Но если с первой задачей справиться может стиральная машинка, то на глажку следует потратить много времени.
Но оказывается, этого этапа можно избежать.
Хозяйке на собственном опыте узнали, что несколько кубиков льда в стиральной машине могут сделать так, что вещи после стирки не нужно гладить. Результат напоминает тот, как и при разглаживании складок с помощью пара.
Как еще избежать глажки вещей после стирки
- стирать вещи необходимо с отжимом на самой низкой скорости (белье придется дольше сушить, но оно не будет таким скомканным);
- вынимать вещи необходимо сразу после стирки;
- следует хорошо встряхнуть вещи перед тем, как их развешивать.
Как разгладить вещи без утюга, если на них остались складки
Можно использовать фен и обычную воду. Ткань нужно немного смочить водой и высушить ее феном. Такой способ заменит использование утюга. К тому же, фен точно не оставит следов от утюга и не спалить ткань.
Одежду из легкой ткани можно развесить на ночь в ванной. Под действием влаги, которая есть там в воздухе, ткань сама разгладится и ее можно будет надевать уже утром без глажки.
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