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"Наступит его конец": астролог назвал месяц смерти Путина

13 февраля 2023, 16:46
После смерти диктатора РФ война в Украине завершится. Но в России могут еще продолжать показывать его двойников.
Владимир Путин, Влад Росс
Астролог Влад Росс назвал месяц смерти Путина/ сайт Кремля, Главред

Глава Кремля Владимир Путин может умереть после Пасхи 2023 года. В текущем году этот праздник у католиков приходится на 9 апреля, у православных христиан – на 16 апреля.

Кроме этого, Марс войдет в дом смерти Путина со второй половины мая до июня, поэтому это второй прогнозируемый период возможной смерти диктатора РФ. Такой прогноз озвучил известный астролог Влад Росс в интервью УНИАН.

"Звезды склоняют к тому, что эта падла сдохнет. Есть все шансы, что он коньки отбросит либо поздней весной, либо ранним летом. Максимум, что может потом быть – нам будут показывать двойников Путина", – отмечает Росс.

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По словам астролога, реальный Путин в последний раз появлялся перед публикой в Волгограде.

Росс добавил, что Путин – это исчадие ада. Астролог напомнил, что ранее даже один из шаманов хотел пройти по Москве и выгнать диктатора с Красной площади, однако его упекли в психушку.

"Но его засунули в психбольницу, потому что Путин его очень боится. И он не напрасно боится светлых сил, ибо именно в светлый праздник Пасхи наступит его конец. По крайней мере его летний соляр говорит только об одном – все показатели смерти присутствуют", – отмечает Влад Росс.

Также астролог добавил, что после смерти Путина война в Украине закончится и для Украины начнется новый период.

Ранее астролог Влад Росс назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войной. В разгар кровопролитной войны, которую Россия ведет против Украины, лидера РФ Владимира Путина преследуют три страхи, и некоторые из них весьма оправданы.

Напомним, ранее астролог Ангелина Вакулина прогнозировала, что война в Украине может закончиться уже в этом году, но ближайшие месяцы страну будет очень сильно трясти. Астролог Ангелина Вакулина говорит, что для Украины начинается самый важный цикл прямо с этой недели.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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