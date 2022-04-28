Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года

Гороскоп на май 2022 - кому из знаков грозят денежные затруднения / depositphotos.com/

2022 год грозит быть непростым временем для четырех представителей зодиакального круга. От них может отвернуться финансовая удача, а неприятности будут сыпаться как из рога изобилия.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков зодиака можно рассчитывать на головокружительные карьерные успехи, а кто сможет встретить человека, который перевернет жизнь с ног на голову.

Астрологи выделили четыре знака, которым стоит быть предельно осторожными с финансами. До конца года их может ожидать большие потери. Однако стоит помнить, что за трудными временами, всегда наступает светлая полоса.

Близнецы

Финансовые проблемы Близнецов могут спровоцировать проблемы со здоровьем, которые скажутся на продуктивности работы. Это может вызвать разногласия с начальством и снижение уровня доходов. Не стоит рубить с плеча, менять место работы станет не самым лучшим решением. Чтобы уменьшить уровень стресса и нервного напряжение следует больше внимания уделять полноценному отдыху. В личной жизни тоже не самая радужная картина, повышается вероятность расставания со своей второй половинкой. Малейшая ссора может стать последней, поэтому важно сохранять самообладание и не позволять эмоциям брать верх.

Рак

Раки могут оказаться в затруднительном положении и потерять источник дохода. Финансовые трудности может усугубить конфликты с начальством, которые могут закончиться увольнением. Не стоит поддаваться эмоциям, рациональное мышление поможет найти выход из сложившейся ситуации и улучшить положение. Если чувствуете, что не справляетесь, обращайтесь за помощью к близким друзьям и родственникам, они готовы оказать поддержку.

Лев

В этом году нервную систему Львов изрядно пошатает. Им придется выйти из привычной зоны комфорта и столкнуться с весьма неприятными сюрпризами. До конца года представителей знака будут угнетать сложившиеся обстоятельства, которые не будут от них зависеть. Попытаться решить проблемы можно только предварительно все проанализировав и сделав выводы из допущенных ошибок. Особую осторожность нужно проявить в решении финансовых вопросов, огненные ЛЬвы рискуют потерять многое.

Скорпион

Скорпионам не избежать принятия важного решения, которое может кардинально изменить их жизнь. На представителей знака стихии воды могут навалиться проблемы, которые коснутся всех сфер деятельности. При решении денежных вопросов нужно быть предельно внимательными. Увеличивается риск напороться на мошенников и потерять большую сумму денег. Один неправильный шаг может оставить знак без средств к существованию.

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