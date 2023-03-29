'Наступает опасный момент': астролог предупредил о серьезных землетрясениях в полнолуние в апреле

Росс отметил, что 6 апреля стоит подвести итоги последних недель, особенно связанных с деловыми отношениями и отношениями в паре.

Астролог предупредил о серьезных землетрясениях во время полнолуния в апреле / Фото pixabay.com, УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2023 и рассказал, чего ожидать от полнолуния, которое будет в знаке Весы. Как отметил астролог, полнолуние наступит 6 апреля в 7:34. Рядом с этим событием могут произойти серьезные землетрясения. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

"Мой предыдущий прогноз сбылся: я говорил, что после землетрясений в Турции они перекинутся на Среднюю Азию, и вот совсем недавно в Афганистане, Пакистане, Узбекистане и на юге Казахстана они произошли. И теперь снова наступает опасный момент – 5-7 апреля", - рассказал астролог.

В то же время Росс заметил, что полнолуние нельзя назвать слишком стрессовым.

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"Ось Весы-Овен будет связана с нашими взаимоотношениями с другими людьми, с партнерами и партнерскими отношениями. Эта ось будет привлекать внимание к теме отношений. Весной, когда все просыпается, и появляется много огненных сил и активности, люди хотят больше взаимодействовать друг с другом, создавать деловые союзы и пары, укреплять финансовые взаимоотношения. Это полнолуние может поставить перед нами вопрос взаимоотношений не только с людьми, но и с самим собой", - отметил астролог.

По его словам, 6 апреля стоит подвести итоги последних недель, особенно связанных с деловыми отношениями и отношениями в паре. Он подчеркнул, что Овен – это очень активный и быстрый знак, поэтому важно не делать резких движений и во всем соблюдать баланс.

"Луна в Весах будет напоминать о том, что важно действовать спокойно, не горячиться и не переоценивать свои силы, поскольку Луна будет в оппозиции к Юпитеру", - пояснил Росс.

Как отметил астролог, управитель полнолуния – Венера – будет в гармоничном положении, что сделает этот период неплохим для любовных отношений и налаживания контактов.

"Поэтому близ полнолуния 6 апреля благоприятно назначать свидания, особенно первые. Очень вероятны любовные переживания, завязывание новых и глубоких отношений, пока Венера не ушла в легкомысленные Близнецы", - добавил он.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Также Росс говорил, что Российская Федерация "посыплется на запчасти" в 2025 году. Более того, астролог допускает, что некоторые области РФ изъявят желание стать частью Украины, чтобы не стать частью Китая.

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