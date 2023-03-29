УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Наступает опасный момент": астролог предупредил о серьезных землетрясениях в полнолуние в апреле

29 марта 2023, 03:10
Росс отметил, что 6 апреля стоит подвести итоги последних недель, особенно связанных с деловыми отношениями и отношениями в паре.
'Наступает опасный момент': астролог предупредил о серьезных землетрясениях в полнолуние в апреле
Астролог предупредил о серьезных землетрясениях во время полнолуния в апреле / Фото pixabay.com, УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2023 и рассказал, чего ожидать от полнолуния, которое будет в знаке Весы. Как отметил астролог, полнолуние наступит 6 апреля в 7:34. Рядом с этим событием могут произойти серьезные землетрясения. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

"Мой предыдущий прогноз сбылся: я говорил, что после землетрясений в Турции они перекинутся на Среднюю Азию, и вот совсем недавно в Афганистане, Пакистане, Узбекистане и на юге Казахстана они произошли. И теперь снова наступает опасный момент – 5-7 апреля", - рассказал астролог.

В то же время Росс заметил, что полнолуние нельзя назвать слишком стрессовым.

видео дня

"Ось Весы-Овен будет связана с нашими взаимоотношениями с другими людьми, с партнерами и партнерскими отношениями. Эта ось будет привлекать внимание к теме отношений. Весной, когда все просыпается, и появляется много огненных сил и активности, люди хотят больше взаимодействовать друг с другом, создавать деловые союзы и пары, укреплять финансовые взаимоотношения. Это полнолуние может поставить перед нами вопрос взаимоотношений не только с людьми, но и с самим собой", - отметил астролог.

По его словам, 6 апреля стоит подвести итоги последних недель, особенно связанных с деловыми отношениями и отношениями в паре. Он подчеркнул, что Овен – это очень активный и быстрый знак, поэтому важно не делать резких движений и во всем соблюдать баланс.

"Луна в Весах будет напоминать о том, что важно действовать спокойно, не горячиться и не переоценивать свои силы, поскольку Луна будет в оппозиции к Юпитеру", - пояснил Росс.

Как отметил астролог, управитель полнолуния – Венера – будет в гармоничном положении, что сделает этот период неплохим для любовных отношений и налаживания контактов.

"Поэтому близ полнолуния 6 апреля благоприятно назначать свидания, особенно первые. Очень вероятны любовные переживания, завязывание новых и глубоких отношений, пока Венера не ушла в легкомысленные Близнецы", - добавил он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Также Росс говорил, что Российская Федерация "посыплется на запчасти" в 2025 году. Более того, астролог допускает, что некоторые области РФ изъявят желание стать частью Украины, чтобы не стать частью Китая.

Вас может заинтересовать:

астролог гороскоп Влад Росс полнолуние интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:43

"Киркорова нужно к вам в компанию": выпившая Волочкова наговорила лишнего Джигурде

03:10

"Наступает опасный момент": астролог предупредил о серьезных землетрясениях в полнолуние в апрелеВидео

02:36

Руслана показала в Тбилиси свои "Дикие танцы" и похвасталась рельефным прессомВидео

02:15

4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

01:31

Будет угрожать Польше: росСМИ выяснили, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:35

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

00:26

Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огородеВидео

00:12

Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сынВидео

28 марта, вторник
23:58

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

Реклама
23:29

Арестович предупредил о "море крови" в рядах ВСУ во время контрнаступления и назвал главную причинуВидео

23:10

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

23:06

Больше не милая крошка: как выглядит Хадижа, дочь Жади из сериала "Клон", сейчас

22:19

Клещи будут обходить собаку стороной: как уберечь животное от заразных насекомыхВидео

22:00

"Война против Украины надолго": Песков собрал тайную вечеринку в Москве для кремлевской элиты - СМИВидео

21:52

"У Украины значительное преимущество": в Пентагоне прогнозируют успешное контрнаступление ВСУ веснойВидео

21:48

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

21:28

Денис Казанский. В РФ панически пытаются закончить СВОВидеоблоги

20:39

Россияне уничтожают еще один город Украины: что происходит в Бахмуте и АвдеевкеВидео

20:34

Доллар перевалит за 40: появился новый прогноз ICU до конца года

20:20

"Люди же это видят": жена Павлика рассказала, что мечтает изменить во внешности певцаВидео

Реклама
19:57

Готовят, стирают и ублажают: оккупанты заставляют женщин-военных становиться полевыми женамиВидео

19:54

"Позорище и унижение": россияне в ужасе от нового решения МОК по участию в ОлимпиадеВидео

19:46

"Проходила химиотерапию, радиацию": Вайкуле откровенно рассказала о своей болезниВидео

19:42

Девушка четыре месяца не знала имени своего парня

19:20

Си Цзиньпин начал кастинг на роль преемника Путинамнение

19:09

Минимум 9 тысяч гривен: в Украине поднимут минимальную зарплатуВидео

19:06

Чем печеные яблоки полезнее свежих: в чем секрет лакомства

18:59

Снимали ТикТок: кадыровцы устроили массовое ДТП на Крымском мостуВидео

18:54

Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпионаВидео

18:42

В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"Видео

18:15

"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФВидео

18:02

Макияж, который отпугивает мужчин: 6 любимых женских трендов, которых стоит избегать

17:28

"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в УкраинеВидео

17:27

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

17:20

Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

17:13

Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - PoliticoВидео

16:41

Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

16:34

Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптикиВидео

16:20

Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

16:17

Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - КулебаВидео

Реклама
16:14

Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из ХакасииВидео

16:08

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяцВидео

15:49

Сыр фета: польза и вред для организмаВидео

15:43

"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на ЗакарпатьеВидео

15:37

Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

15:36

Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

15:23

Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком ТопольскимВидео

15:13

ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

15:10

Что выдает возраст женщины: какие признаки могут за секунду указать на возраст

15:08

Иран и Армения становятся главными партнерами российской агрессии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять